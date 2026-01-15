佛跳牆蟬聯「年菜之王」 福州式PK台式 芋頭成關鍵

台北市 / 綜合報導

年菜這麼多樣，你最喜歡哪一種呢？近期根據網路購物統計，佛跳牆再度成為民眾最喜歡的年菜第一名，包含花膠口味、內含鮑魚干貝等等，都受到大家喜愛。而不同地區的佛跳牆，加入的獨特食材也不一樣，像福州式的主打蹄筋，台灣式的料更多樣，除了有筍絲、排骨，還有一種食材也被熱烈討論，究竟是什麼，帶您來看。

市場熱熱鬧鬧，年關將近，各式年菜一字排開。民眾：「每年都有佛跳牆，所以過年必須要買佛跳牆。」民眾：「佛跳牆喔，同意，一定要的。」

是的民眾最愛吃佛跳牆，光是年菜排行榜，就佔據前三，第一種主打花膠風味，第二種給你滿滿的鮑魚干貝，第三種用老母雞慢火細燉，一種菜式各種風味。

年菜攤販業者：「(佛跳牆裡面)一定要有蹄筋，魚皮，還有排骨酥，十幾種食材的話，其實講真的，客人其實再加個大白菜下去的話，其實就是一道，很豐富的一道，過年要吃的菜。」不過不同類型的佛跳牆，食材也有差。

民眾說：「芋頭。」民眾：「我很喜歡吃芋頭。」民眾：「喔芋頭一定要的，要吃大甲芋頭。」民眾：「加了當然，它的湯會比較濃一點，因為它是澱粉類的東西，所以會比較香一點。」

難道台版佛跳牆真正的靈魂，是芋頭，一種年菜各式食材都要挑自己愛的款，民眾紛紛採買，也讓年味更近了。

