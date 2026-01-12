佛跳牆、豬蹄膀藏高油陷阱！營養師：會吃比少吃更重要

歲末年終各式尾牙與聚餐接連登場，辛勞一整年的上班族總期待在餐桌前犒賞自己。然而滿桌佳餚若不留意分量與選擇，往往在短短一餐中吃進過多油脂、鹽分與熱量，為身體帶來不小負擔。

衛生福利部桃園醫院營養師戴淑婷指出，年終聚餐不必刻意節食，只要掌握幾個簡單原則，就能吃得開心又安心。她分享，從減少油脂、回歸食物原味、留意醬料與飲品選擇，到增加膳食纖維攝取，都是遠離代謝症候群的重要關鍵。

戴淑婷說，尾牙宴會中常見的佛跳牆、豬蹄膀或燉雞湯，多半經過燴煮或勾芡，熱量與油脂偏高。她建議聰明挑選配料與部位，例如多吃香菇、冬筍等蔬菜類食材，肉類則選擇較瘦的部位，雞湯去皮食用，都能有效降低熱量攝取，減輕腰圍負擔。

在菜色選擇上，戴淑婷提醒，蒸、煮等保留食物原態的料理是聚餐時的好選擇。像是清蒸魚、蒜茸蝦、蛤蜊或涼拌海味，能品嘗食材本身的鮮甜，也能避免過多加工與醃漬食品帶來的鈉含量負擔，對血壓與心血管健康更有保障。

至於常被忽略的醬料與湯汁，往往是鈉攝取過量的來源。戴淑婷提醒，成人每日建議鈉攝取量有限，一餐若大量沾醬或喝湯，可能就超標數倍。聚餐時減少沙拉醬、糖醋醬與勾芡湯汁的攝取，將多餘湯汁瀝乾，是預防水腫與三高的實用小技巧。

飲品方面，戴淑婷建議以白開水或無糖茶取代含糖飲料與酒精，不僅能避免血糖與三酸甘油脂飆升，也能減少額外熱量的累積。此外，聚餐前或餐間多補充蔬菜與低甜度水果，如芭樂或蘋果，有助提升飽足感、促進腸胃蠕動。

戴淑婷強調，年終聚餐的重點不在「少吃」，而是「會吃」。只要多一分選擇與留意，就能在歡聚時刻守住健康，為新的一年打下更好的身體基礎。

