佛里曼不確定川普挺台 顧立雄喊強化自我防衛能力是美不變政策

佛里曼警告「堅信美國必定挺台的時代，已一去不復返」，有不確定川普會不會保衛台灣的意味；對此，國防部長顧立雄表示，美國與理念相近的國家共同提升防禦不變。（劉宇捷攝）

紐時專欄作家、普立茲獎三度得獎人佛里曼（Thomas Friedman）近日警告，「堅信美國必定挺台的時代，已一去不復返」，有不確定川普會不會保衛台灣的意味，引發對台海安全的擔憂。國防部長顧立雄今（6）日在立法院對此回應，我們要強化自我防衛的能力，而美國也同時在印太周邊國家共同提升我們集體嚇阻的能力，這是美國不變的政策。

國防部長顧立雄今日赴立法院外交及國防委員會報告「因應無人載具大量投入現今戰場，國軍如何構建無人載具部隊及訓練規劃、裝備籌獲等具體做法」，並備質詢，會前也接受媒體聯訪，針對佛里曼的發言做出回應。

顧立雄表示，就安全的議題而言，台美之間都有共識，我們要強化自我防衛的能力，美國也不斷協助我們強化自我防衛能力。同時，美國也與印太周邊、結合理念相近的國家共同要來嚇阻中國，以理念相近國家來共同提升我們集體嚇阻的能力，用實力來確保和平，我想這個仍然是美國不變的一個政策方向。

而佛里曼也建議台灣在動盪下保持節制、強化經濟與科技優勢，以「低調且不可或缺」的姿態在大國競逐間守住空間。對此，顧立雄認同表示，我們也正在朝向這個方向在努力；成為一個不可或缺的角色。

