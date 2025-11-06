佛里曼稱美總統不再挺台了！ 顧立雄：依共識強化自我防衛

針對《紐約時報》專欄作家佛里曼（Thomas L. Friedman）質疑川普保護台灣的意願，國防部長顧立雄今（6）日表示，台灣會持續發展新興科技，成為不可或缺的角色，也會依照台美共識強化自我防衛能力，同時結合印太理念相近的國家，共同嚇阻大陸，以實力確保和平。

顧立雄。(圖/中天新聞)

三度獲得普立茲獎的佛里曼，5日以視訊方式在國內媒體舉辦的論壇上，以「川普時代下的不確定世界」為題演講，批判美國總統川普已大幅突破常理。佛里曼直言，自己不確定紐約市遭到入侵時，川普是否會保護，更遑論是台灣，並建議台灣「不要採取激進行動」，做好本職工作、避免捲入衝突。

佛里曼認為中、美應該加強溝通，也不贊同川普的行事方式。佛里曼建議台灣保持低調，做好自己的本職工作，持續發展現有的出色經濟，繼續成為全球科技供應鏈中不可或缺的一部分，「這才是最好的防禦」。佛里曼說，「過去那種可以確信美國總統會支持台灣的日子，已經一去不復返了，你們可以問問澤倫斯基」。

川普。(圖/美聯社)

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部，就「因應無人載具大量投入現今戰場，國軍如何構建無人載具部隊及訓練規劃、裝備籌獲等具體做法」進行報告並備質詢。顧立雄在會前受訪時回應，佛里曼點出台灣要繼續發展新興科技，成為不可或缺的角色，而台灣也正朝向這個方向努力。

顧立雄表示，就安全議題而言，台美之間有共識，台灣要強化自我防衛能力，美國也不斷協助我方強化自我防衛，同時也結合印太周邊理念相近國家共同嚇阻大陸。他認為，結合理念相近國家共同提升集體嚇阻的能力，以實力確保和平，仍是美國不變的政策方向。

