佛里曼：確信美總統挺台的日子 已不復返

美國紐約時報專欄作家佛里曼昨在遠見高峰會表示，那種可以確信美國總統會支持台灣的日子，已經一去不復返了，「你們可以問問澤倫斯基。」他建議台灣應採取「刺蝟」雙重策略，劃清界限，「讓中國不會想要對你動手腳，同時又要保持合作、和平、低調，使別人不會注意到你」。

佛里曼透過視訊以「川普時代下的不確定世界」為主題發表演講指出，就重塑美國而言，在川普第一任任期中，身邊還有一些起緩衝作用的人；但在第二任期裡，川普身邊圍繞的則是那些放大聲音與意志的人，許多傳統的制衡機制因此不再發揮作用。川普在行使總統權力上已大幅突破常規，最明顯的例子是隨心所欲徵收關稅，尤其是對中國，而這項權力本周將在最高法院受到挑戰。

佛里曼說，建議台灣不要採取任何激進的行動，現在國際關係非常緊張，尤其是中美關係，「如果我是台灣，我會保持低調，做好自己的本職工作，繼續發展現有的出色經濟，並且盡量避免捲入衝突」。

至於美國是否會保護台灣？佛里曼打趣說，「我都不能確定如果紐約市遭到入侵，川普是否會保護它了，遑論是台灣」。中國領導人習近平每拖一年不採取行動，就是好事，台灣應繼續讓自己成為全球科技供應鏈中不可或缺的一部分，萬一中國侵犯台灣，台積電就不會是現在的台積電了。

蘇起籲各黨共同面對變局 以「和」自救

台北論壇基金會榮譽董事長蘇起發表專題演表示，賴清德總統在國慶「變局中奮起」的講話卻只談「奮起」，不談「變局」，今天台灣的變局絕對是政府遷台七十六年以來所僅見，國人必須認真面對。

蘇起說，美國對台政策由二○二四年前的「抗中保台」滑向「軟抗中、不保台」；盟國離心離德，如果台灣有事，各國響應力度必然降低。川普視台灣為「負債」，而非「資產」，不願犧牲美國軍人保台，反而加緊虹吸台積電及相關產業，以免拖累美國。台灣如仍執意「鬥」或「拖」，前途應不出兩結局，一由美中兩強協商決定，或由中國大陸用武力或其他方式決定。

蘇起呼籲，各黨實應少想二○二六或二○二八，多關注並認真討論如何共同面對「百年未見的變局」 ，協力開展與北京對話，才能安然過渡到二○二八。對台灣而言，兩岸對話結果一定比美中交易更好，也更有尊嚴；如不「和」以自救， 「變局」即將成為「殘局」，靜等自己被兩強收拾。

川普在第一任期結束前向台灣出售四○○枚魚叉地面發射飛彈、一○○套魚叉海防系統發射器，至今尚未全數交貨，被提名美國國防部助理部長的達默四日表示，美國國防部正致力於緊急、迅速地確保台灣取得必要的自我防衛能力。

