佛門出了網紅？150公斤「大野豬」 成觀音寺活招牌

中國廣東的一間觀音寺裡，有一隻超過150公斤的大野豬，竟然變成了香客參拜必訪的大網紅，當遊客餵牠吃蘋果，不但會禮貌點頭，甚至還會旁聽和尚念經。

中國民眾：「下來念佛了，豬五妹。」

對著山裡大聲呼喚，結果真的有隻野豬從樹林裡緩緩走了出來。他是廣東江門觀音寺的活招牌「豬五妹」，雖然體型龐大，超過150公斤，但有別於其他野豬兇猛充滿攻擊性，豬五妹個性相當溫順，深受香客喜愛。江門觀音寺師父：「阿彌陀佛，阿彌陀佛。」

尤其看見最愛的蘋果還會禮貌點頭回應，豬五妹在網路上暴紅。牠因為小時候誤踩捕獸夾被和尚拯救之後，一直住在寺廟附近，而且只要和尚開始念經，牠就會跑到佛堂旁邊，不吵不鬧，讓不少香客笑稱，這根本就是現實版豬八戒取經。

然而現實版孫悟空，難道在峨嵋山上嗎？戴上緊箍咒，乖巧的用玻璃杯喝水，兩隻眼睛圓滾滾的左右偷看，模樣相當可愛，峨嵋山上的人氣網紅星星是一支獨臂猴，同樣被捕獸夾所傷，讓廟裡的比丘尼給救了下來，長年生活在寺廟，動物的野性被洗去了大半，吸引許多香客特地帶著水果去看他。

畢竟休假期間，總是要看點可愛的人事物療癒身心，但如果千里迢迢，到了瀋陽卻發現浪漫的粉色花海，通通都是假象。景區工作人員：「遊客到我們園區遊玩的時候，能有多一些拍照的景點，所以就把那個顏色，是噴了一點粉色但噴的不多，但是他不是造假。」

早該在10月就結束花期的粉黛草，景區為了延長觀賞時間，硬是在零下的枯枝上噴上粉漆，連賞個花都是假的，也難怪遊客會生氣了。

