佛門前不清淨！中台禪寺爆「下藥性侵師弟」

（社會中心／綜合報導）南投地方法院近日就一起妨害性自主案件作出判決。判決指出，李姓男子在南投「中台禪寺」參與禪修期間，涉嫌對同禪修班師弟下藥，並在對方失去意識時多次犯案，且以手機拍攝相關影像留存。法院審理後，依強制性交、強制猥褻等共8罪，判處李男有期徒刑7年4月，全案仍可上訴。

圖／南投「中台禪寺」發生一起性侵事件，一名男子涉嫌對同禪修班師弟下藥。（翻攝自 Google map）

判決內容提到，李男於2024年11月10日前往禪修時，鎖定同班師弟為對象，於深夜時段在對方飲品中摻入磨粉後的安眠藥FM2。被害人飲用後陷入昏睡，李男隨即趁機對其實施強制性交及強制猥褻，過程並以手機錄影，後續將影像存放於個人電腦與行動硬碟中。

法院認定，李男並非單一事件，而是在同年11月11日及11月22日至27日期間，前後共對被害人犯案8次。案情後續曝光後，檢警介入調查，李男到案後坦承犯行，並交代藥物來源為其因失眠長期就醫所領取的FM2，惟檢警認為其將藥物用於犯罪，遂依妨害性自主等罪提起公訴。

南投地院審理時指出，李男利用禪修同誼與信任關係反覆施用藥劑犯案，對被害人身心造成重大且長遠傷害，犯罪情節嚴重。辯方雖主張依刑法第59條「情堪憫恕」請求減刑，但法院認為李男犯行次數頻密、惡性不輕，綜合量刑後所處刑度已屬考量，駁回減刑聲請。

此外，法院為防範偷拍性影像外流造成被害人二次傷害，依相關規定宣告沒收李男用於作案及儲存影像的藍色iPhone 13手機1支、個人電腦1台及行動硬碟1個。法院並強調，即使被告主張已刪除檔案，仍可能透過技術還原，為徹底剝奪犯罪工具與成果，有必要一併沒收。

