佛門慈悲護治安 靈巖山寺捐贈三輛警用巡邏車

【記者 謝雅情／南投 報導】埔里靈巖山寺4日捐贈三輛全新警用巡邏車給南投縣警察局埔里分局，縣長許淑華到場參加交車儀式，縣府也頒發感謝狀給住持自興法師，感謝靈巖山寺，淨化人心，護持弱勢，協助社會安寧，行菩薩道的精神，令人敬佩。

南投縣地區遼闊、山路崎嶇，警用車輛長期面臨高損耗與汰換需求。靈巖山寺多年深耕公益，新年伊始，便捐贈三輛巡邏車，捐贈儀式在靈巖山寺大雄寶殿前廣場舉行，隨後分配至埔里分局各派出所，大幅提升基層員警巡邏執勤的安全性與效率。

靈巖山寺關心社會，許縣長表達感謝之意並表示，靈巖山寺是埔里重要信仰道場，更是南投慈悲力量的象徵。住持釋自興法師及全寺師父長期關懷弱勢，今年春節前捐出320箱關懷禮盒，溫暖獨居長輩與貧困家庭；連續三年每年捐助120萬元救助金，累計達360萬元，實質幫助縣內家庭。如今再贈三輛巡邏車，不僅填補警車老舊缺口，更大幅強化山區執勤安全與服務效能。感謝靈巖山寺無私奉獻！

立委馬文君到場觀禮表示，靈巖山寺除弘揚佛法，更投入無數社會公益。政府公務預算有限、警力資源吃緊，這三輛新巡邏車對基層警察是實質鼓勵。過去老舊車輛追緝時常力不從心，如今配備先進裝備，見警率與治安維護將更上層樓。盼新一年，大家行車平安、鄉里安寧。

縣議員吳國昌、黃世芳也指出，佛光普照的靈巖山寺，長期庇佑埔里鄉親。此次捐贈三輛巡邏車，是對地方治安的實質助力，更是拋磚引玉的善舉。盼社會各界見賢思齊，一同支持警察，讓南投更平安、更繁榮。

靈巖山寺首座和尚自賀法師說，南投是宗教、觀光聖地，卻面臨警力短缺與人口老化挑戰。寺方先前曾贈一輛警車，因使用年限屆滿而不足。這次提供三輛新車，希望補足警政單位戰力缺口，讓警察同仁更有效維護治安、安定人心，促進社會和諧、國家富強。

交車儀式在溫暖掌聲中圓滿落幕。三輛全新巡邏車停放大殿前廣場，車身鮮明警徽與「埔里分局」字樣，閃耀守護力量，象徵佛門慈悲，關心社會，與公部門合作，攜手守護治安，樹立典範。

與會貴賓除了許縣長、馬立委等人，還包括縣警察局局長謝宗宏、警察之友會埔里辦事處主任黃啟瑞等代表。大家期待，三輛新巡邏車啟動，護佑南投山城平安，也讓埔里每個角落充滿安寧與希望！（照片記者謝雅情翻攝）