佛門重地下藥迷昏師弟猥褻 師兄下場慘了

南投中台禪寺2024年爆發一起佛門性侵醜聞，1名李姓師兄將FM2摻入師弟飲料內讓他喝下。（示意圖；freepik）

南投中台禪寺2024年爆發一起佛門性侵醜聞，1名李姓師兄將FM2摻入師弟飲料內讓他喝下，等他昏睡後再幫他生殖器官打手槍、口交，過程全拍照留念，師弟醒來嚇壞提告，李姓師兄被依涉嫌妨害性自主罪起訴，法院審理李遭重判7年4月有期徒刑。可上訴。

判決一出，震驚社會，中台禪寺寺方立即召開緊急會議，第一時間全力協助及關懷被害當事人，同時立即公告禁止該名李男來道場參加任何活動。

這起案件發生去年11月，中台禪寺1名李姓男子偷偷將FM2摻入師弟的飲品中讓他喝下，趁其昏睡後，伺機幫他打手槍、口交，強制性交行為共達8次，還用手機把性侵過程全拍攝下來，存在電腦或硬碟中。

廣告 廣告

審理過程中，李男稱電腦及行動硬碟內的性影像均已刪除，但法官考量到現在科技技術發達，記錄縱使已刪除，還有還原的可能，仍應依《刑法》中規定沒收之。

法官審酌，李男不顧師弟的性自主權，多次對師弟下藥性侵，次數高達8次，對他生理及心理均造成重大影響；李稱願意面對自己的過錯深刻反省，已與師弟調解成立並分期履行賠償中。

法官審酌，李男無犯罪科刑紀錄、素行尚可，李男碩士畢業智識程度、從事股票投資、月收入不穩定、未婚，需支付父親生活費、罹癌妹妹的醫藥費及重度身心障礙妹妹的教養院費用等一切情狀，處有期徒刑7年4月。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

強化山域救援 公私協力跨機關聯訓

批發投資誘上鉤 3理由讓你逼近詐騙陷阱

冷氣團來襲 消防署呼籲民眾使用熱水器注意通風