佛陀成道日 臘八粥共沐佛恩

臘八節、也是佛陀成道日，花蓮慈濟醫院在門診大廳舉辦祈福活動，邀請同仁和民眾，一起感念佛恩。現場透過分享臘八粥，把成道的喜悅與祝福，化成溫暖，陪伴每一位走進醫院的人。

「有腰果 蓮子，還有呢 紅棗 松子。」

香甜的臘八粥，還冒著熱氣，在農曆12月初8，佛陀成道日的這一天，花蓮慈濟醫院，與民眾分享這份喜悅與祝福。「大家健康 健康。」

花蓮慈濟醫院院長 林欣榮：「這個是臘八粥，上人要跟大家結緣 跟你結緣，很營養，今天(的臘八粥內含)有12種種子，吃了就有力氣，有力氣就可以站起來走，身體就會好 這樣有歡喜嗎 (有)。」

五百碗的臘八粥，不只在院內大廳發放，還特別分送到各門診、病房。花蓮慈濟醫院副院長 陳星助：「來 今天是佛陀成道日，臘八粥 這是精舍師父做的，做了好幾天的，來 這熱熱的。」

慈濟志工 鄧淑卿：「(精舍法師)三點多就起來煮，煮到現在的，所以 這種喜悅 (佛陀)成道的喜悅，我們跟大家一起分享，也祝福我們的病患，來到就醫之後 可以身體更健康。」

民眾 許先生：「身體溫暖，剛好我抽血沒有吃早餐，空腹。」

民眾 黃小姐：「很健康 很養生。」

民眾 陳小姐：「我很喜歡 剛好碰巧的事情，今天剛好帶媽媽來 來看醫生，感謝 感謝各位師父，感謝慈濟醫院做的這些臘八粥。」

一碗臘八粥，吃在嘴裡、暖進心裡，也把感念佛陀的祝福，分享給每一位眾生。

