佛陀故鄉行願 生命低谷翻轉手心

今天下午在新店靜思堂，與上人分享慈濟在印度，如何幫助當地居民，翻轉人生的故事，像是「甘滿季」，過去靠著乞討維生，認識慈濟後，逐漸懂得手心向下，如今戒除陋習、也茹素，在2025年底，也受證成為慈濟人；還有一小男孩「山迪普」，因為有了醫療援助，擺脫大肚子的困擾，不只恢復健康，也開始行善，這些，都是慈濟回饋佛陀故鄉的最好證明。

積極向村民募心募愛的身影，很難讓人聯想，來自印度、菩提迦耶牧羊女村的甘滿季，2023年時、還是靠著乞討維生，直到遇見慈濟，讓他的生命轉了彎。

慈濟雪隆分會副執行長 蘇祈逢：「我們帶他去看感恩(照顧)戶，他就懂得去(幫忙)按摩 ，然後上人 ，當我們有需要幫助的時候，要照顧這一些病患者，他就自告奮勇 ， 然後也帶他們 ，然後他還會做竹筒。」

從行動中學習自立、找回自信，成為翻轉佛陀故鄉，最好典範，2025年底、也正式受證成為慈濟志工。

慈濟雪隆分會副執行長 蘇祈逢：「他雖然沒有錢 但是他有愛 ，還有時間可以付出，感恩上人，在他最困難的時候 幫助他，然後也幫助這全世界的窮人。」

這樣的感動，同樣在印度、王舍城一位12歲的小男孩「山迪普」身上看見。

慈濟雪隆分會副執行長 蘇祈逢：「一位同仁告訴我，他們只覺得這個小男孩肚子很大，只有這種感覺，只有上人非常掛念說，這個男孩怎麼了，所以才牽起了這分因緣。」

證嚴上人開示：「有心而且是為社會人間的付出，所以這就是你們，表達的自身的誠意。」

過去因為腎臟問題，只能挺著大肚子的小男孩，透過印度志工克服萬難，帶著他前往首都新德里，接受醫院手術治療，如今、不只看見笑容、學習狀況，也漸入佳境，家人也因為孩子病好了，開始把愛，傳出去。

慈濟雪隆分會副執行長 蘇祈逢：「慢慢地 因為我們給他福田，他就很開心有機會付出，所以付出是很快樂的事，對他來講，過去他沒有這樣的機會。」

慈濟基金會副總執行長 林靜憪：「他學習 因為之前身體的因素，學習慢一點，不過現在已經在漸漸地，有一點改善的這種情況了。」

志工也將無量義經廣傳，在當地各個佛教聖地，不僅是醫療援助，一步一腳印，走入人群，期許善的力量，持續深耕。

證嚴上人開示：「60年後 法華的精神，落實在人間，現在你們在做的，就是法華的精神，你們是身體力行 ，行在經上 經就是道 ，你們在那已經把經 當成路在鋪，鋪出來讓後面的人，知道我在走的這條 就是菩薩道。」

