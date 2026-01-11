佛陀教育基金x慈濟 無量義經共修

佛陀教育基金會和慈濟慈善基金會，合辦一場無量義經的共修法筵，由密寶法師帶領眾人唱誦無量義經，慈濟從旁協助接待、茶水以及事前規劃，而這也是個交流佛法的大場合，因為現場有近百位的法師參與，眾人齊誦，場面十分殊勝。

佛陀教育基金會董事長 密寶法師：「無量義者 從一法生，就是真實的妙用 方便隨緣，真實的本體 真理不變。」

「禮佛三問訊，一問訊 再問訊。」

「南摩本師釋迦摩尼佛。」

佛陀教育基金會和慈濟合辦，無量義經共修法筵，邀請全台百位法師，齊聚一堂、恭誦經文。

佛陀教育基金會董事長 密寶法師：「無量義經 這本經典，它主要目的是要引導一位有情眾生，能夠來明白真實。」

「無量法門悉現在前，得大智慧通達諸法。」

現場除了法師，也有民眾，齊聲傳誦無量義經，這是一場佛教界的盛大交流。

慈濟志工 翁千惠：「是看到上人，送給法師這本經(無量義經)，爾後聽到的是 看到的是，師父們這本經 無從誦起，所以我們起了念頭說，上人 我們現在在宗門，我們也是要傳，要廣傳出去。」

「來詣佛所頭面禮足遶百千匝。」

藉由無量義經交流法義，讓佛教活水源源不絕，弘揚佛法精神。

