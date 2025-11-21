佛陀誕生地虔誦經 契入佛法實相境界
在佛陀誕生地尼泊爾藍毘尼，每個月的農曆24號，除了是慈濟為照顧戶的發放日，也是藍毘尼志工固定的精進日，大家會前往摩耶夫人寺，誦讀無量義經，從經文中親近佛陀，內心的佛性也被喚醒，更有力量將經典實踐在生活中。
11月的藍毘尼清晨，霧氣裊裊，40多位慈濟人以經行的方式，進入摩耶夫人寺，大家選在菩提樹下展開這個月的無量義經誦讀。
新加坡慈濟志工 吳南凱：「在這樣的一個聖地(摩耶夫人寺)裡，我們能夠感覺到這裡的氣場跟氛圍，那麼大家都能夠把心靜下來，能夠找到心靈的歸依處，同時也要帶動我們本土的志工，一起來把法入心，然後行在生活中。」
以工代賑的人文老師希莉莎，第一次跟著慈濟志工，到摩耶夫人寺誦無量義經，她感覺到內心的自性佛被喚醒，未來也希望把這分體悟帶入教學中。
人文教師 希莉莎：「別人未必會記得我們的外貌，但一定會記得我們的善行，因此比起外表，把自己內在的美培養好，更為重要，包括善良、和平與內心和諧。」
菜商陶蘭，在志工的邀約下，參加過多次的誦經日，他說，在佛陀誕生地誦經，心會格外平靜，也能啟發更多人認識佛法及慈濟。
蔬菜店老闆 陶蘭：「在摩耶夫人寺誦經，其他人看到我們，他們可能會加入，或從志工的身上學到一些很好的禮儀，若在會所誦的話，沒有人看到我們，無量義經，這部經能利益眾生，也能讓我們獲得智慧，教育更多人。」
圓滿每個月在摩耶夫人寺的無量義經誦讀後，眾人也回到會所，陳吉民醫師藉此機會，介紹了無量義經翻譯成尼泊爾語的歷程，期待在2500多年後的現在，四眾弟子能在佛陀誕生地弘揚這部經典。
更多 大愛新聞 報導：
尼泊爾靜思語教學 啟發智慧看見改變
一家三人齊受證 佛鄉菩提種子開枝展葉
