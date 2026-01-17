１１９作伙防火顧咱厝 宜蘭親子共樂笑開懷

宜蘭縣消防局舉辦「一一五年度１１９消防節」防火宣導活動，現場提供消防繩索救援體驗、雲梯車搭乘、消防瞄子射水、小型空拍機模型供民眾操作及電腦模擬飛行體驗，參加小朋友都流連忘返。（宜蘭縣消防局提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

為慶祝一年一度的１１９消防節，宜蘭縣消防局十七日在羅東文化工場舉辦「一一五年度１１９消防節」防火宣導活動，此次活動以「１１９作伙防火顧咱厝，親子共樂笑開懷！」為主題，透過親子趣味競賽提升民眾參與意願，藉由消防宣導攤位及體驗活動，增加民眾防火、防災意識。

為推廣活力親民、健康清新、服務親切的消防形象，活動由羅東芝麻村幼兒園熱情洋溢的熱舞開場表演。宣導活動另一波高潮，即為親子趣味競賽，親子挑戰整理水帶、水帶佈線、搬運水帶、巧拼前進及呼拉圈套玩偶等項目，大小朋友齊心協力完成任務，留下難忘的美好回憶，展現親子共樂笑開懷的溫馨畫面。

廣告 廣告

此外，現場還有提供消防繩索救援體驗、雲梯車搭乘、消防瞄子射水、小型空拍機模型供民眾操作及電腦模擬飛行體驗，參加小朋友都流連忘返，讓民眾透過闖關方式輕鬆學習重要知識。還有兩隻可愛的消防大頭公仔穿梭其中，與大小朋友互動合照，成為現場人氣焦點。

代理縣長林茂盛表示，強化全民防火與防災意識，是保護每一位縣民最根本的方式。期盼藉由寓教於樂的方式，讓火災預防更貼近生活。唯有平時扎根、時刻準備，才能在災害來臨時迅速應變、守護縣民的生命財產安全。