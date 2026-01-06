作勢隨機攻擊！ 汐止男揮傘追人 被害人控莫名遭追打

新北市 / 綜合報導

新北市汐止區福德一路，葉姓男子和朋友在買早餐途中，遭到一名劉姓男子隨機持雨傘作勢揮擊，還不斷破口大罵，他和朋友當下躲到早餐店，立刻通報警方，劉姓男子一聽到警笛聲，立刻跳上公車離開，警方事後也調出劉姓男子行蹤，同時通報相關單位，避免類似事件再次發生。

投訴人和朋友從騎樓，過馬路到對向，過沒多久一名男子，連馬路上的車輛也不顧，突然快速衝向他們，投訴人嚇得往早餐店走，但對方還追上前，一邊拿著手機錄影一邊破口大罵。

一群人本來在在騎樓說說笑笑，但男子卻莫名衝上前作勢要攻擊他們，甚至持續在馬路上逗留，好一陣子後才跳上公車離開，當事男子葉先生說：「當下我們也沒有去激怒他，或者是跟他有任何眼神接觸，然後我們走到大概中間，他就突然很生氣揮了一下(雨傘)，然後開始就是大吼大叫講一些，不知道在說什麼，然後就拿著他的相機，一直追著我們錄影然後繼續咆哮。」

誇張事件發生在，3日早上9點多，新北市汐止區福德一路巷弄，一間早餐店附近，葉姓男子和朋友在買早餐途中，遭到不認識的劉姓男子，莫名從對向衝過來，持雨傘作勢揮擊還不斷大罵，葉姓男子跟朋友躲到早餐店，見情況不對直接報警，劉姓男子還在附近逗留，一聽到警笛聲，就跳上公車離去。

當事男子葉先生說：「最近就是發生很多攻擊事件，可能有一點緊張吧，社會氛圍不是很好，所以就害怕他有怎麼樣，所以就請警察去看一下公車這樣。」根據了解劉姓男子，很少出現在汐止，甚至根本不住在這裡，警方獲報後不敢大意，開著警車到場了解狀況，隨後也調閱畫面，查詢劉姓男子行蹤。

新北市汐止分局社后所副所長陳彥甫說：「本所經調閱監視畫面已經掌握該名男子身分，後續將另行通報社政及衛生機構，必要時由相關機關介入訪視。」汐止街頭出現男子隨機動手甚至大聲咆哮，所幸事件無人傷亡，但也讓附近住戶嚇了好大一跳。

