作品接連演出反派 傅孟柏：找到生存位置

記者王丹荷／綜合報導

結合奇幻設定與懸疑推理的影集《那些你不知道的我》今（28）日舉行上線記者會，導演安竹間率主要演員傅孟柏、雷嘉汭、吳念軒、姜典、項婕如、邱偲琹分享拍攝甘苦和秘辛；接連在作品演出反派的傅孟柏在預告片中亦正亦邪的形象遊走在灰色地帶，「也滿好的，找到自己的生存位置。」飾演刑警的吳念軒有不少動作、追逐戲，演得很過癮卻也不小心受傷。

傅孟柏表示，反派很好玩，有更多的空間去塑造跟想像中不一樣的樣子，不會被故事綁架，很多創意空間可以發揮，但我也還是有演好人。」去年升格新手爸爸的他透露最近改變是「車愈開愈快。」理由是為想趕在女兒睡覺前回家，「最近在思考，要怎麼樣才可以超越『珍惜當下』。」他表時間過很快，已經很珍惜了但是還是一眨眼就過去。

劇中吳念軒與蔡昌憲有動作戲，他透露拍完有覺得「怪怪的」，但以為只是普通拉傷，殺青後疼痛愈來愈明顯，右手也不太能舉起來，直到有次跟朋友約打羽球，用力揮拍後感到劇烈疼痛，發現不對勁就醫檢查後是肩膀韌帶撕裂傷，連開車都不太方便，治療復健直到前陣子才好轉，不過也覺得為戲小小必要的犧牲是值得的。

《那些你不知道的我》故事由邱偲琹飾演的當紅偶像遭到黑粉威脅作為開端，找來AI公司調查分析網路上可能的嫌疑者，姜典、雷嘉汭飾演性格截然不同的AI公司菜鳥實習生，被指派和吳念軒飾演的刑警一起合作調查。過程中，傅孟柏飾演的神秘人物帶著能在「2小時內下載他人記憶、百分之百理解對方內心」的技術介入。

戲裡總是一臉酷樣的雷嘉汭最大考驗就是「忍」，她笑說：「我平常很愛笑，但角色不能隨便露出情緒，連說話的音頻、節奏都要刻意壓低，一開始真的不太習慣，但後來透過不斷的排練、跟導演討論角色狀態，慢慢感受到這個角色的力量。」項婕如飾演姜典的女友，完全不敢談劇情就怕劇透，導演安竹間透露她的角色其實背負著秘密與壓力。

邱偲琹劇中站在鎂光燈下同時也被捲入霸凌傳聞、遭黑粉威脅，最後更對保護她的刑警吳念軒動情、主動獻吻卻被拒絕。對此邱偲琹苦笑：「老實說，念軒演拒絕的樣子太逼真了，我那一刻真的有一種超級受挫的感覺，導演一喊停我就哭了。」《那些你不知道的我》1月30日起在LINE TV 及MyVideo首播。

《那些你不知道的我》導演安竹間（右起）、邱偲琹、吳念軒、傅孟柏、雷嘉汭、姜典、項婕如出席記者會。（樂波時代提供）

吳念軒（右起）、傅孟柏、雷嘉汭、姜典宣傳新戲《那些你不知道的我》。（樂波時代提供）