作品曾入圍釜山電影節！陸23歲知名女導演 驚傳柬埔寨墜樓亡

以作品《潮汐低語》入圍第30屆釜山國際電影節的大陸女導演賴宇晴，驚傳在柬埔寨墜樓身亡，年僅23歲。

《柬中時報》今報導，事發於上月30日凌晨0時30分，賴女從金邊市租住處墜樓，隨即被送醫救治，並於2日下午5時左右因傷重不治。警方確認，案發時與賴女相識的2名友人，包括印度籍男子JATLA SIDDARTHA及大陸籍女子LI FANG，在同一樓層，事發後2人被帶往警局協助調查。

警方透露，事發民宅底層為房東自住，1樓及2樓為出租房，1樓租給前述印度籍男子及陸籍女子，2樓則由一名法國籍男子承租。根據監控畫面顯示，上月29日晚上11時22分左右，一名法國籍男子回到住所打開院門時，賴女站在門外，隨後她被帶入屋內。

隔天凌晨0時30分左右，監控記錄到樓上有人交談聲，其後賴女從高處墜落，印度男子與陸女隨即下樓查看並扶起她。醫院出具的死亡證明顯示，賴女因頭部與身體遭受嚴重撞擊而身亡。警方並在案發現場欄杆發現指紋，作為後續調查證據之一。

賴女父親表示，女兒於2024年到柬埔寨，與幾位友人共同從事短劇製作，合作夥伴包括印度籍男子JATLA SIDDARTHA及大陸籍女子ESTHERLI和LILY YANG。女兒在柬埔寨的工作與生活細節，他並不了解，只知道她曾於2025年9月19日前往南韓領獎。

他並透露，上月30日上午，他在大陸接獲外甥通知，得知女兒墜樓受傷並在醫院治療，立即趕赴柬國照顧女兒。醫師告知他女兒傷情嚴重，包括腦部腫脹及出血、肺部挫傷並伴有血塊，以及鎖骨與脊椎多處骨折，始終處於昏迷狀態。最終於2日下午宣告不治。

