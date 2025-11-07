作品遭志工衛生紙擦毀 創作者陳松志：誤解與觸碰中持續生成新的寓意

▲ 圖／翻攝自基隆文觀局臉書

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

基隆美術館日前發生志工不慎拿衛生紙擦拭藝術品，導致該作品損毀，基隆文觀局趕緊通知策展團隊和藝術家致歉。對此，創作者陳松志也發文回應此事，表示這件作品從靜默的堆積轉為意外的消逝，同時在誤解與觸碰之中持續生成新的寓意。

基隆美術館近日舉辦當代藝術特展(We are Me - 我(們)到此一遊)，沒想到開展第5天，基隆文觀局的志工至展場巡視，誤以衛生紙擦拭陳松志(倒裝的語句-16)作品鏡面，試圖清潔，事後基隆文觀局通知策展團隊與藝術家致歉，緊急研討後續補救措施，但經確認難回復作品原貌，承諾會以最大的誠意與藝術家討論後續的處理方案。

而陳松志也在社群發文表示，4日上午十點左右於基隆美術館《We are Me-我(們)到此一遊》展出作品〈倒裝的語句－16〉，不幸在意外的情況下，遭展場義工以清潔為由，擅自拭除鏡面上封存四十年的灰塵。這件以灰塵為材料的作品，本身即是「無常」的見證，它從靜默的堆積，而今轉為意外的消逝。

陳松志說，突發的事故，巳造成作品不可逆的毀損，並同時顯示館方在場館人員教育與藝術品維護管理上的缺失，目前正由美術館與藝術家共同處理中，以維護藝術家及展出作品的權益，然而，事件本身顯示了藝術作品作為展覧現場的中介，創作與現實的交集，同時在誤解與觸碰之中持續生成新的寓意。而藝術的形態，亦存在於時間如何介入、抹除與重寫的過程之中，或許都是藉此意外事件彼此學習深思的一課。

