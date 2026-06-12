作品遭網紅狠酸難看！黃山料再發聲：他們本身就會傷人

YouTuber多米多羅近日拍片犀利評論暢銷作家黃山料的新作，甚至在標題直言「根本史上最難看！？」。面對網路上的滿滿負評與論戰，黃山料昨（11）日晚間再度發文，似乎在對近日的輿論攻擊吐露心聲。

暢銷作家黃山料。（圖／翻攝自黃山料臉書）

黃山料11日在臉書發文，首先向支持他的讀者致謝，並引用自己作品《我的黑道姑姑》中的名言安慰粉絲：「每個人都依照自己的價值觀而活，當你不符合他的劇本，他為了不讓自己所相信的事崩壞，就會需要你在他的故事裡當壞人。但其實，你可能什麼也沒做錯」。

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黃山料認為，外界的種種評價與行為「只來自於他們自己的課題」，並溫柔喊話粉絲：「不是因為你不好，而是他們本身就會傷人。」看到粉絲為了支持他而捲入網路論戰，他也感到不捨，呼籲大家要把時間留給自己，好好生活。

「花時間在網路上證明誰對誰錯，不如把時間陪陪家人、看一本喜歡的書、做一件讓自己快樂的事。」黃山料強調，把日子過好比什麼都重要，自己也會將焦點重新放回寫作上，繼續創作能陪伴讀者、寫出人在脆弱中如何站起來的故事。

貼文最後，他再次暖心喊話，表示「讀者們過得好，是我最想看到的事」，並以一句「一起加油」為這場網路風波注入正能量，展現出不畏酸民批評的豁達態度。

此外，出版社三采文化也強調，「針對此類可能已跨越法律底線的不理性發言與惡意污衊，三采已進行相關蒐證，並將依法審慎處理，保留後續法律責任追究之權利。」出版社直言，絕不姑息任何形式的惡意霸凌，將堅定捍衛創作者的尊嚴與安心創作的環境。

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