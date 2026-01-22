作夢行情發酵！台股頻創新高 這檔ETF今年規模增幅狂飆6成

【記者呂承哲／台北報導】台積電法說會釋出的財報與展望優於市場預期，加上第一季「作夢行情」發酵，激勵台股頻創歷史新高，也同步推升台股ETF規模快速成長。今年來規模增幅前十名的台股ETF，成長幅度皆達雙位數，台新臺灣IC設計（00947）、群益半導體收益（00927）及主動台新優勢成長（00987A）表現最為突出，不到三周規模皆成長逾五成。

受惠記憶體權重高達三成，00947成為今年唯一規模成長超過六成的台股ETF。進一步觀察00947所追蹤的「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃IC設計動能指數」，在設計上具備高度選股彈性，成分股除涵蓋傳統IC設計公司外，亦納入IP、ASIC與記憶體IC設計族群，完整掌握產業動能。近期記憶體族群表現強勢，相關個股權重超過三成，成為帶動00947績效表現的關鍵因素，也使其躍居近期台股ETF績效王。

隨績效亮眼表現發酵，00947近期成交量明顯放大，受益人數亦快速攀升。法人指出，00947前十大成分股包括華邦電、群聯、南亞科等，與記憶體產業循環連動性高，適合希望參與此波記憶體循環、同時分散個股風險的投資人。對於中長期布局半導體產業者，可採分批方式進場，降低短線波動風險。

除00947外，今年規模成長約43%的新光臺灣半導體30（00904）亦受到市場關注。00904經理人詹佳峯表示，隨2026年AI硬體紅利逐步浮現，加上記憶體超級週期帶動，台灣半導體產業將持續成為資金聚焦核心。投資人若擔心指數位處高檔或個股波動過大，可優先透過半導體ETF參與產業成長，藉由被動指數投資，一次涵蓋產業上中下游潛力股，在追求成長的同時兼顧風險控管，穩健掌握AI長線投資契機。

