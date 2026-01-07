作家不坐書桌下海去！《大海浮夢》用身體寫成電影

〔記者鍾志均／台北報導〕文學紀錄片《大海浮夢》以達悟族作家「夏曼藍波安」為核心，不談文學理論、名人訪談，而將鏡頭交給「身體、家庭與海洋」，拍出一段連創作者本人都說「怎麼這麼快就結束了」的生命航程。

導演周文欽與團隊歷時4年拍出《大海浮夢》，顛覆一般人對「作家紀錄片」的想像；片中沒有書桌、朗誦，而是潛水、捕魚、伐木、造舟、夜航出海。夏曼用身體回應海洋，用生活完成創作。

夏曼在首映後一句話成為金句：「我的身體，就是我的海洋文學。」這句話幾乎成為整部片的靈魂。

廣告 廣告

片中最讓觀眾屏息的，不只是風景，而是夏曼與兒子一起造船、下海、夜航的畫面，父子之間靠的是身體勞動累積出的默契。不少觀眾看完直言：「這種親子關係，跟我們成長的世界完全不一樣。」

另一條讓討論度迅速升高的情感線，來自夏曼的妻子希婻藍波安。她罕見走進鏡頭，在達悟族重要的螃蟹節吟唱族語歌謠，也談起為何願意與夏曼相伴一生，表示：「我是被他善良而真誠的靈魂吸引的。」

夏曼在映後分享時坦言，原本聽到片長97分鐘覺得「太長」，看完卻只覺得「太短」。他笑說，快70歲了，還想游泳、還想造船、還想理解月亮與海洋的情緒，「飛魚神話是我的古典文學，而我的人生還沒寫完。」

《大海浮夢》於1月9日全台上映。

【看原文連結】

更多自由時報報導

蔡依林不忍了 出道26年終於怒告網友：不滿人身攻擊

別剉～赤馬年5大煞氣！ 12生肖「雙陽並耀」暢旺流年開新局

鄭家純驚傳流產！忍劇痛胚胎停止發育 最新近況曝光

小2女童發現「九九乘法奧秘」 震驚3大學教授：以前沒聽過

