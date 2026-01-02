作家入校導讀童詩 桃園大忠國小以感官探索山林

桃園大忠國小「打開山的詩意之門」導讀活動，邀請兒童文學作家謝鴻文入校導讀童詩

學生在想像的山林情境中扮演各種角色

謝鴻文老師以活動引領孩子進入山的世界

桃園市八德區大忠國小辦理「打開山的詩意之門」導讀活動，邀請知名兒童文學作家謝鴻文入校，透過劇場式教學與創意手作，引導三年級學童進入前輩作家林鍾隆《山》的童詩意象。活動全程互動熱烈，活動後段更因作者現身，引發學生熱情的簽名風潮，場面溫暖而難忘。

大忠國小表示，本次導讀活動承接前期課程成果，進一步強化學生對山林意象的理解與情感連結。參與活動的學生皆已預先閱讀繪本，陳佳慧老師以學校校訂課程為軸心，帶領學生進行「去看山、尋山」的學習活動，讓學生以多元感官與生活經驗親近自然。活動當天，謝鴻文老師以劇場遊戲開啟導讀，引導學生在想像的山林情境中扮演各種角色，透過身體經驗建立空間感與情境感，隨後導讀林鍾隆的著作《山》。

大忠國小指出，謝鴻文老師向學生提問「爬山的意義」，學生從身體鍛鍊、自然觀察到意志力培養等多層次回應，展現清晰的思辨能力。活動後段安排摺紙創作，引導學生以紙張構築「山」的造型，並書寫以山為主題的童詩仿作，具體落實「讀寫合一」的教學目標。活動尾聲，學生驚喜發現國語課本中收錄的童詩〈日落〉作者正是謝鴻文本人，紛紛主動上前請求簽名，現場瞬間成為溫馨的小型簽書會。

大忠國小說明，本次活動由小魯出版社主辦，並獲桃園市政府文學閱讀推廣補助。校長邱創炫表示，閱讀是啟發孩子心靈與視野的重要力量，活動成功融合校訂課程、兒童文學、戲劇表演與創意手作，不僅拓展學生的閱讀廣度，也在孩子心中種下持續探索自然與文學的種子。