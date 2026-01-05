作家小彤擁10間套房當包租婆 倪安東帶管罄入住迎好「孕」

管罄（後排左起）、小彤、倪安東、小彤老公（前排左）等人一起聚餐。馬可孛羅公關提供



倪安東與管罄再婚將滿4年，一開年就宣布懷孕喜訊，而他們的房東竟是作家小彤，日前3人一起吃飯，小倆口透露入住該房後生活與事業都順風順水，讓小彤得意表示：「我這間房子是命理老師認證的超級吉屋，包生包發！」

小彤開過補習班、25歲就買下捷運淡水線10幾間套房，幾10年來房客包括名嘴、音樂製作人等，她回憶當年前自己搬進這間吉屋後，經營的公關公司業績一路飆升，後來租給電視名嘴，對方不僅娶妻生子，太太開的連鎖餐盒品牌也賺大錢，最後更買了樓下的房子。

這回房客換成倪安東夫妻，小彤說當時跟她洽談租屋細節的是管罄，直到要建立與房客間的群組，看到她老公的名字叫「安東」，小彤還說：「名字叫安東的都很帥耶！」後來看到LINE的大頭貼才驚覺：「原來真的是倪安東本人！」

日前聚餐，倪安東、管罄特別提到因家中有2隻柴犬，而新家有大陽台可以曬太陽，毛小孩顯得特別放鬆與開心，2人去年底合演的音樂劇《港墘仔》也獲得廻響，小彤說：「用餐過程中，倪安東不時幽默炒熱氣氛，也會體貼地幫太太夾菜倒水，我看到他們在風風雨雨過後，對彼此更加珍惜的堅定。」

30年前，小彤買下淡水新建案整層樓，隔成10幾間套房出租給學生，卻忽略學生流動率高、寒暑假會有空租期，甚至有人退租後把房子弄得像垃圾場、破解公用電話長途限話功能，打了好幾萬元的國際色情電話，讓她連一學期的房租都還不夠支付，最後忍痛平轉賣出。

2年前小彤罹患胰臟癌後呈半退休狀態，靠租金生活無虞，甚至治療期間，房客都會主動要到醫院照顧、陪伴她，讓她對這樣的緣分感動不已。

