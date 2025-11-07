作家推台灣文學駐村論壇基金 催生文藝發展新路

（中央社記者邱祖胤台北7日電）作家胡長松透過社群網站臉書（Facebook）宣布將成立「台灣文學駐村論壇基金（Literary Colloquium Taiwan, LCT）」，希望促進台灣文藝發展新道路。

曾獲吳三連獎文學獎的台文戰線雜誌社長胡長松是詩人、小說家與現代台語文學推動者等，剛結束在德國1個月考察與交流，而在德國柏林文學會（Literary Colloquium Berlin）駐村期間，發現結合駐村與展演運作模式很棒，值得發展台灣文學參考。

廣告 廣告

胡長松與家人充分討論及獲支持後決定成立LCT，他初期投入新台幣1000萬元，建立及招募基金，基金目標規模設定10億元。

胡長松表示，這項計畫將規劃合適地點，成立台灣文學駐村基地，提供各國及台灣優秀文藝創作家或文化部門申請作家駐村創作、交流，分期且持續經營。

LCT將設活動組，主辦國際及本地文藝展演，加強台灣各族母語朗讀及多元展示；設翻譯推廣組，透過專業翻譯團隊應用AI（人工智慧）技術，有效率促進跨國文藝交流與文學出版；設文藝評論與研究小組和學術部門合作，獎助台灣文學創作與研究，尤其是台灣母語文學；設計及頒發有公信力台灣文學獎項，創造影響力。

胡長松希望招募更多支持台灣文學夥伴加入，基金募集將委由專業團隊執行。（編輯：李明宗）1141107