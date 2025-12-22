作家提史上藍綠2大滑鐵盧時刻及其下場：都因總統惡搞

賴清德政府不副署、不執行立法院三讀修正通過的《財政收支劃分法》引發高度爭議。在野黨依法在立法院提出對賴清德總統彈劾案，也要求監察院彈劾行政院長卓榮泰。作家「漂浪島嶼」指出，台灣選舉史上，藍綠兩大滑鐵盧時刻，不只輸掉總統，連立委席次都掉到慘不忍睹，問題的原因就是總統惡搞，連帶立委跟著陪葬；他也質疑2028年是否再度發生歷史重演。

在野黨團將提出對賴清德總統的彈劾案。（翻攝自國民黨團臉書直播）

「漂浪島嶼」在臉書指出，第一次發生在2008年，選前陳水扁總統爆發貪瀆案件，全國民意沸騰，大概知道政黨即將輪替，但是沒想到立委跟著大敗選，創下27席的最低歷史紀錄。當年立委減半，225變113席，民進黨原有89席，沒想到選民深惡貪腐，總統之過牽連立委，2008年一下掉到27席，國民黨贏得89席。

廣告 廣告

他續指，大選重挫，不只政權輪替，許多立委跟著失業，連帶透過立委培養的助理群，都跟著瓦解，甚至形成出走潮，許多立委離開民進黨，對政黨造成重大傷害。

「漂浪島嶼」進一步指出，第二次在2016年，馬英九總統強推國光石化、核四復建、農地徵收、服貿協議等政策，引發街頭抗爭不斷，最後爆發2014年318、324社會運動。社運牽動全國民情，2016年國民黨大選失敗，同樣不只丟掉政權，連長年立院優勢的歷史，都完全翻車，席次僅剩35席，民進黨成為立院最大黨。

「漂浪島嶼」解析，民進黨的8年完全執政，徹底打擊國民黨，不僅立院表決慘遭壓制，長期依賴的黨產被清空，黨部四處籌錢運作，支援選舉相當拮据，甚至形成人材中斷的景況。2008、2016藍綠都因總統的錯誤，造成立委受到牽連，甚至當年許多問政認真、表現良好的立委，都在大衰勢中，無辜中箭落馬。

賴清德總統。（中天新聞）

「漂浪島嶼」認為，現今拒絕副署、違法釋憲，到底會成為綠營的催票動力，凝聚抗中保台選票，還是成為全國的賭爛情緒，點燃大罷免大失敗2.0的全民怒火，2026算牛刀小試，2028才是驚天動地。

「漂浪島嶼」研判，如果民進黨守住總統，贏回立院，算是反攻有成，立院藍白制霸4年，再度重返民進黨全面執政的歲月。反之，如果民進黨輸了總統，連立委席次都大量減少，就是賠了總統少了席，立委跟著受害，重返2008的夢靨。其實執政民進黨要強硬對拼，立法藍白也沒有太多對應工具，唯一就是訴諸民意，透過街頭抗爭突顯對錯，不斷累積不滿情緒。

「漂浪島嶼」說，就像2006年爆發貪腐，2014年佔領社運，隔個二年到2008、2016年大選，依舊能夠引爆選情，造成重大翻盤，時間不會抹滅憤怒，只需不時點燃擴大。

「漂浪島嶼」回顧，歷史上，拿破崙在滑鐵盧戰役慘敗，從此再難翻身，失敗最大根源，就在過於剛愎自用，作出遠征俄國的決定，慘敗後歸國被拘禁，逃出再戰滑鐵盧，但是註定已經無力回天，帝國跟著煙消雲散。

在野黨提案要求監察院依法彈劾行政院長卓榮泰。（翻攝自新聞畫面）

延伸閱讀

馬德有事嗎/簡舒培質疑警網失靈 馬德反擊：李西河是民進黨塞的

余家昶阻更大傷亡擬入祀忠烈祠 劉世芳：蔣萬安提議非常好

賴清德尷尬了！要員警反恐訓練遭酸「單警沒裝備要反什麼恐」