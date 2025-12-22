作家提史上藍綠2大滑鐵盧時刻：都因總統惡搞

行政院長卓榮泰不副署《財劃法》等爭議法案，引發爭議，在野黨則提出對賴清德總統彈劾案，表達不滿。作家「漂浪島嶼」認為，現今拒絕副署、違法釋憲，會是綠營的催票動力還是點燃大罷免大失敗2.0的全民怒火，將是一大關鍵，並提及台灣選舉史上藍綠兩大滑鐵盧時刻，背後原因就是總統惡搞，連帶立委跟著陪葬。

「漂浪島嶼」昨（21）日在臉書表示，台灣選舉史上藍綠有兩大滑鐵盧時刻，不只輸掉總統選舉，連立委席次都掉到慘不忍睹，第一次是2008年，選前陳水扁總統爆發貪瀆案件，立委選舉也大敗選，創下27席的最低歷史紀錄；第二次在2016年，馬英九總統強推國光石化、核四復建、農地徵收、服貿協議等政策，引發街頭抗爭不斷，最後爆發2014年318、324社會運動，2016年國民黨大選失敗，同樣不只丟掉政權，連長年立院優勢的歷史都完全翻車，席次僅剩35席，民進黨成為立院最大黨，民進黨的八年完全執政，徹底打擊國民黨，不僅立院表決慘遭壓制，長期依賴的黨產被清空，黨部四處籌錢運作，支援選舉相當拮据，甚至形成人才中斷的景況。

「漂浪島嶼」表示，2008、2016藍綠都因總統的錯誤，造成立委受到牽連，甚至當年許多問政認真、表現良好的立委，都在大衰勢中，無辜中箭落馬，現今拒絕副署、違法釋憲，到底會成為綠營的催票動力，凝聚抗中保台選票，還是成為全國的賭爛情緒，點燃大罷免大失敗2.0的全民怒火，「2026算牛刀小試，2028才是驚天動地」。

若民進黨最終守住總統、贏回立院，「漂浪島嶼」認為，算是反攻有成，再度重返民進黨全面執政的歲月；反之，若民進黨輸了總統，連立委席次都大量減少，就是賠了總統少了席，立委跟著受害，重返2008的夢魘。

「漂浪島嶼」表示，若民進黨要強硬對拚，立法藍白沒有太多對應工具，唯一就是訴諸民意，透過街頭抗爭突顯對錯，不斷累積不滿情緒，就像2006年爆發貪腐，2014年佔領社運，隔個2年到2008、2016年大選，依舊能夠引爆選情，造成重大翻盤。

