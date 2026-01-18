作家揭關鍵：民進黨若派去選台北市長戰蔣萬安是害「她」，也是害賴政府

記者李鴻典／台北報導

布局2026縣市長選戰，民進黨在台北市人選仍未浮上檯面引發關注，包括前內政部長林右昌、行政院副院長鄭麗君等，都被外界視為可能人選；作家顏擇雅今（18）天直言，鄭麗君是賴政府相當難得的資產。要她選北市長是害她，也是害賴政府。民進黨派去選北市長人選誰都可以，但絕對不應該派出賴政府的最亮點。

誰來挑戰蔣萬安，是2026選戰一大看點。（圖／台北市政府提供）

顏擇雅說，美台關稅談判的結果，主要是讓她對鄭麗君的能力大為驚嘆。就好比《紐約時報》專訪讓蕭美琴在民進黨內接班梯次三級跳一樣，鄭麗君這次表現也是。

廣告 廣告

顏擇雅直言，本來以為賴清德上台後，做的最棒的事是抓到綠營共諜。現在要加一項了，就是派鄭麗君去跟美國談判。

顏擇雅提到，有人主張讓鄭麗君在這時投入北市長選戰。「我反對」。此時正是她在中央發展有最多可能之時，她也是賴政府相當難得的資產。要她選北市長是害她，也是害賴政府。民進黨派去選北市長人選誰都可以，但絕對不應該派出賴政府的最亮點。

行政院副院長鄭麗君。（圖／行政院提供）

更多三立新聞網報導

黃國昌訪美手插口袋惹議！網友翻鄭麗君合照對比 驚呼：外交規格差很大

「台灣政府的努力沒白費」他揭關稅談判內幕：華府很多人大吃一驚

台灣15%關稅讓中國玻璃心碎！吳釗燮補刀一句 狠揭北京瘡疤

台美關稅拍板15%不疊加！最新「網路投票」結果驚人

