作家搬西南聯大、國共內戰挺苗博雅 Cheap狠酸：這叫逃難，不叫正常生活

社民黨台北市議員苗博雅「戰時上班論」引起正反兩極評論，作家朱宥勳、律師林智群以中日八年抗戰「南西聯大」、國共內戰期間「台大」以及以哈衝突等例子，力挺苗博雅的論述。對此，百萬網紅Cheap（鄭才暐）透過臉書發文，嘲諷相關人士「對國際局勢的認識，還停留在大班階段」。

針對中日戰爭8年期間西南聯大照上課一事，Cheap透過臉書發文揶揄「就是自打臉」；Cheap解釋，西南聯大的存在本身，就是「前線無法上課」最好的證明，正是因為戰火逼近，導致民眾必須要逃到後方的雲南才能上課。Cheap強調，這叫流亡、叫逃難，不叫正常生活。

廣告 廣告

Cheap認為，以西南聯大為例是在自打臉。（取自Cheap臉書）

另外「國共內戰台灣正常」一說，Cheap傻眼表示，國共內戰的主戰場都在遼瀋、徐蚌、平津等長江以北的地區，怎麼會拿當時隔岸觀火的台灣來類比，加上八年抗戰期間，作為日本殖民地的台灣被歸類在「侵略方」、即日本的土地範圍，當然不會有事。Cheap也透露，當時的北一女校長，就是在上班期間，死於美軍對台灣的轟炸。

至於以哈衝突當中、以色列均維持正常社會運作的部分，Cheap指出，以色列的對手並非正規軍隊，而是沒有空軍、沒有海軍、沒有大規模的裝甲部隊的哈瑪斯，在「強國打弱雞」的情況下，以色列國民可以相對「正常生活」絕對是理所當然的事情。

「台灣的對手是誰…？」Cheap表示，中國想打的是滅國戰，當台灣的防空系統被打破、發電廠被炸，天然氣、石油進不來，沒水、沒電、沒網路，怎麼可能正常上班上課；Cheap揶揄，懷疑某些人對國際局勢的認識「還停留在大班階段」。

獨家解密！專題報導《掏空護國神山？》全新上線

護國神山出海，究竟是壯大台灣，還是在稀釋核心競爭力？弱國無外交，如何守住N-1的技術底線？

《風聲解密》直擊科技戰最前線☛完整內容點我瀏覽​

更多風傳媒報導

