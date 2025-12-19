作家沐羽刻畫3代移民在台心路 獲台北文學年金

（中央社記者邱祖胤台北19日電）第26屆台北文學獎－台北文學年金獎助計畫今天宣布年金得主，香港作家沐羽以刻畫3代移民在台心路的「代代」，成為本屆最終文學年金得主。

根據台北市政府文化局發布新聞稿，2024年入圍「年金獎助計畫」寫作計畫，還包括洪芳怡作品「文明女清香遺事」、張傘作品「門」，主辦單位1日召開決審會議，經朱亞君、胡金倫、許悔之、廖志峰、盧郁佳5位決審委員評選，最終由沐羽脫穎而出。

評審指出，沐羽作品在結構設計上展現出成熟與精巧，尤其是對3代家庭移民台灣的描寫，深刻反映其中困境和人性艱難，作者以獨特視野、尖銳筆觸揭示深切同理，成功形塑「高貴的失敗者」形象與「挫敗者的歷史」。

沐羽本名馮百駒，生於香港，大學畢業後來台攻讀研究所，就學期間遇上香港反對逃犯條例修訂草案運動，後決定移居台灣發展。沐羽大學時期便已開始寫作，曾獲多個文學獎，2022年短篇小說集「煙街」獲Openbook年度好書獎及台北國際書展大獎小說組首獎，另著有散文集「痞狗」及「造次」。（編輯：張雅淨）1141219