作家玩哏遭炎上：看完唐綺陽書就退費！急道歉釣出國師發聲

娛樂中心／周希雯報導

Threads近日掀起「第一屆XX大賽」風潮，就有網友提問「最夭壽但合法的事」，作家謝知橋展現一貫的幽默風格笑稱，買了國師唐綺陽的星座書電子版「看完就退費」，結果被一票人信以為真而怒出征。對此，謝知橋無奈揭開真相，「我這輩子買書也沒有退過錢」，但為引發誤會道歉，釣出「國師」唐綺陽親自現身，大方表示「我的週報有說，最近作家說話要小心，你沒有認真看齁⋯」成功化解誤會。

Threads網友近日拋出問題，請大家分享「最夭壽但合法的事」，底下爆出一堆搞笑留言，包括「扶老奶奶過一半的馬路」、「進電梯不轉身，直接面對大家」、「把我弟咖喱飯裡面的雞肉偷吃光，然後跟他說媽媽今天煮素食咖喱」，謝知橋也以1句「買唐綺陽星座書電子版，在平台退費時間內把自己的星座看完就退費」留言參賽，沒想到引發批評、認為身為作家卻不重視智慧財產權，令他一度緊急澄清，「欸不是，我會寫出來代表我覺得這件事很夭壽啊啊啊啊！完全沒有什麼洋洋得意或是鼓勵任何人做這件事啊啊啊啊啊！」

廣告 廣告

玩哏「看完唐綺陽星座書就退費」作家遭炎上！急道歉揭真相「國師發聲了」

謝知橋1句開玩笑的留言引發炎上。（圖／翻攝「thankmilk」Threads）

對此，謝知橋事後特別發文澄清，「先說明，我從沒有做過『看了書之後退費』這件事，我這輩子買書也沒有退過錢。」留言確實是來自親身經歷，不過被退費的是他，「讀者當面跟我說，他看了我著作的電子書一部分就申請退費了，不過因為他當時的理由是想改買實體書，所以我沒有感到受傷，當下也不覺得不妥。」之所以把故事主角改為唐綺陽的星座書，是他自以為聽起來比較有哏，沒想到卻被誤以為真的做過，「這點我沒有預料到也不夠深思熟慮。」

玩哏「看完唐綺陽星座書就退費」作家遭炎上！急道歉揭真相「國師發聲了」

謝知橋坦承，留言確實來自親身經歷，不過被退費的是他本人。（圖／翻攝「thankmilk」Threads）

謝知橋坦言，起初他被誤會時覺得納悶，因為大家的留言顯然都在開玩笑，不過他仔細一想發現，確實作家身分才引發後續炎上，這點會再反省、也會私下向唐綺陽道歉，「畢竟就算我沒有做過這種事，拿她的著作開玩笑也不妥，要開這種玩笑我應該用自己的書。」強調未來針對智財權、出版業等議題，會以鼓勵支持版權的角度正向發言，避免無意義的玩笑造成誤解與不良後果。澄清文一出，獲得不少網友支持，唐綺陽也親自現身力挺，「我的週報有說，最近作家說話要小心，你沒有認真看齁⋯⋯相信你的為人啦，玩笑不要亂開，大家一起支持出版業喔」，可見2人已成功化解誤會。

廣告 廣告

玩哏「看完唐綺陽星座書就退費」作家遭炎上！急道歉揭真相「國師發聲了」

唐綺陽現身力挺。（圖／翻攝「thankmilk」Threads）













原文出處：玩哏「看完唐綺陽星座書就退費」作家遭炎上！急道歉揭真相「國師發聲了」

更多民視新聞報導

鄭麗文爆出席「共諜追思會」！吳思瑤傻眼：乾脆加入共產黨

壯壯驚傳「大尺度照」遭男友兄弟看光！還虧：你女友很辣耶

黃明志想潛逃新加坡？藍議員喊：游2分鐘就到…大馬人怒打臉

