作家示警藍白合2024教訓 王育敏曝1大差異

2026地方選舉，藍綠白三大陣營提前進入備戰狀態，有關藍白後續選戰合作議題，作家「漂浪島嶼」認為，最新民調顯示藍白相加有41%支持度，一旦藍白合，2028鐵定翻盤，但也示警2024的失敗，藍白沒找到戰犯，如果2028再度分裂破局，其實也不用再找戰犯，因為藍白再敗就是國民黨分裂，民眾黨泡沫化。國民黨立委王育敏對此直言，現在的藍白合跟2024年有點不同，因為立法院示範藍白合作節奏跟默契！

「藍白合不是主流民意，卻是多數民意」，「漂浪島嶼」19日在臉書發文認為，如果一旦藍白合成，支持率維持不變，沒有天災戰禍，2028鐵定翻盤，民調數據已預示末路，破壞藍白合將成為2028大選綠營唯一主軸，如果2026能夠見縫插針讓藍白生恨，2028就有全面裂解機會，藍白不合綠營必勝。「漂浪島嶼」最後也示警，2024的失敗，藍白沒找到戰犯，如果2028再度分裂破局，其實也不用再找戰犯，因為藍白再敗就是國民黨分裂，民眾黨泡沫化，永遠再難執政。

王育敏昨在中天節目《大新聞大爆卦》中分析指出，鄭麗文在和民眾黨主席黃國昌會談時，也特別提到藍營有人要去破壞藍白合的話，會用「家規」處理，這也釋放出一項訊息，「藍白非合不可」，不希望黨內有人刻意挑撥破壞。

王育敏續指，民眾黨同時也釋放出善意，因此現在的藍白合跟2024年有點不同，因為立法院示範了藍白合作節奏跟默契，2024年雜音很多，但合作需要歷程、建立信任，而現在的立法院是最好示範，合作默契跟情感越來越緊密。

