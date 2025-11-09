作家稱把國防預算給退休軍公教 律師揭：他就是「高級外省人」郭冠英

記者李鴻典／台北報導

反年改議題延燒，最近一名作家「洛杉基」主張將國防預算降至3%，給退休軍公教，引發爭議。律師林智群揭露這名「洛杉基」就是之前罵台灣人台巴子，自稱高級外省人的郭冠英「高級外省人果然很高級」。

律師林智群揭露這名「洛衫基」就是之前罵台灣人台巴子，自稱高級外省人的郭冠英。

國民黨與民眾黨主張停砍退休公教年金，前總統蔡英文日前表示，年金改革不該半途而廢，只靠政府預算，救不了大家的退休金，更何況，這是前總統馬英九交接時交代民進黨的任務。作家「洛杉基」指出，只要將原本同意美國將GDP的3%提升到5%的預算，轉為支付軍公教年金，綽綽有餘。

林智群律師揭露，那個主張「把國防預算從5%降到3%，這個錢拿去給退休軍公教」的作家「洛杉基」，原來就是之前罵台灣人台巴子，自稱高級外省人的郭冠英。這個郭冠英就是典型的高級外省人縮影，吃台灣米、喝台灣水長大，卻對台灣不屑一顧，對沒養他一餐的中國嚮往得不得了。

林智群律師指出，很多台三代都已經在台灣安身立命，認同台灣，但還是有這種自稱高級外省人的人，自以為比一般外省人、台灣人更高級。

林智群律師表示，郭冠英原在新聞局任職，卻因辱台言論，98年10月2日起公務員懲戒委員會議決撤職並停止任用3年，在年滿65歲前要重新任職公務員才能保住退休金。然後呢他是怎麼保住他的退休金的？

103年2月26日，台灣省政府公告徵求外事秘書，單位主管在甄選7人中將郭冠英列為最低分，即使甄選委員也僅評為第3，但掌握五成評分關鍵的省主席林政則，竟然以近乎滿分力挺，也不執行面試，讓再過100天就屆齡65的郭冠英回任台灣省政府。

一般而言，誰會找一個上班100天就到退休年齡的人去上班？說這個沒私底下喬好，誰會相信？然後郭冠英這個高級外省人，去上班（？）100天後，就開開心心退休了，然後周休7日，月領6萬。

這才是國民黨式的酬庸啦！高級外省人果然很高級，上班100天，退休金got！林智群律師說，然後這種人現在還用筆名（因為本名太臭了）叫大家不要買武器，把那個錢給他們退休軍公教吃喝玩樂、買房子、到非洲看大遷徙、到阿拉斯加看極光（因為歐美澳已經玩膩了）。

