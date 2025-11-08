作家脫口「看完唐綺陽星座書就退費」惹議急道歉 國師親自出手了
娛樂中心／綜合報導
作家謝知橋近來在網路的平台言論惹議，起因於他回應網友在Threads發布的「最夭壽但合法的事」貼文，當下謝知橋開玩笑表示買了唐綺陽星座電子書，但在看完自己星座後就退費，結果慘遭炎上，對此，他也在社群中致歉了。
謝知橋在社群中解釋之所以會寫下買唐綺陽星座書電子版，「在平台退費時間內把自己的星座看完就退費」言論，是覺得這樣的行為「很夭壽」，結果卻被網友誤會他真的做過，讓謝知橋緊急澄清自己從未這樣做過，同時強調也沒有鼓勵大家這樣做。
謝知橋坦言曾遇過讀者當面告知買了自己出版的電子書後，看了一部分選擇退費，由於理由是想要購買實體書，因此謝知橋認為沒有不妥，所以為了效果他才會將真實經驗改成買星座書，但萬萬沒想到網友們信以為真，對於思慮不周的言論他也感到抱歉，謝知橋更承諾會私下去跟唐綺陽道歉。
事後，唐綺陽現身留言區親自回應謝知橋，表示週報有提到作家最近講話要小心，「你沒有認真看齁」，不過唐綺陽表示相信謝知橋的為人，最後更提醒他玩笑不要亂開，並呼籲大家要支持出版業，一席話也化解這場言論風波。
