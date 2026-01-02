作家謝鴻文現身八德大忠國小 導讀活動意外變小型簽書會

桃園市八德區大忠國小日前辦理「打開山的詩意之門」導讀活動。圖：教育局提供

桃園市八德區大忠國小日前辦理「打開山的詩意之門」導讀活動，邀請知名兒童文學作家謝鴻文，以劇場式教學與創意手作，引導三年級學童進入前輩作家林鍾隆《山》的童詩意象。活動全程互動熱烈，末段更因作者現身引發學生熱情簽名風潮，場面溫暖而難忘。

大忠國小致贈作家謝鴻文感謝狀。圖：教育局提供

教育局表示，該活動由小魯出版社主辦，並獲桃園市政府文學閱讀推廣補助。謝鴻文以劇場遊戲開啟導讀，讓學生在想像的山林情境中扮演各種角色，透過身體經驗建立空間與情境感。隨後進入林鍾隆《山》之導讀，此書曾獲教育局長劉仲成肯定，非常適合納入兒童的閱讀教材。

學生驚喜發現國語課本中所收錄的童詩〈日落〉之作者正是作家謝鴻文，紛紛主動上前請求簽名。圖：教育局提供

參與活動的班級學生皆預先閱讀過繪本，老師陳佳慧更以學校推動的校訂課程軸心，帶領學生進行「去看山、尋山」的學習活動，使學生能以多元感官與生活經驗接近自然。此次導讀活動承接前期課程成果，進一步強化學生對山林意象的理解與情感連結。在活動過程中，謝鴻文向學生提問「爬山的意義」，學生從身體鍛鍊、自然觀察到意志力培養等多層次作答，展現清晰的思辨能力。活動後段進行摺紙創作，引導學生以紙張構築「山」之造型，並書寫以山為主題的童詩仿作，具體落實「讀寫合一」的教學目標。

學生模仿山的形象。圖：教育局提供

活動尾聲，學生驚喜發現國語課本中所收錄的童詩〈日落〉之作者正是謝鴻文，紛紛主動上前請求簽名，瞬間形成溫馨的小型簽書會。孩子們以真摯的眼神與興奮的笑容回應作者到訪，充分展現閱讀的魅力與影響力。大忠國小校長邱創炫表示，閱讀是啟發孩子心靈與視野的重要力量，感謝謝鴻文以生動且具深度的方式，引領學生走入詩歌與自然的美好世界，學生於簽名時流露出的光彩，正是閱讀教育最動人的證明。

教育局指出，此次活動成功融合校訂課程、兒童文學、戲劇表演與創意手作，不僅拓展學生的閱讀廣度，也在孩子心中種下持續探索自然與文學的種子，為大忠國小的閱讀推動注入更深遠的意義。

