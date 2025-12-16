作家陸之駿愛女酒駕案外案 毒品列管人口還驗出大麻反應

作家陸之駿的女兒陸裔芳。資料照。取自當事人臉書



知名作家陸之駿愛女陸裔芳，今年6月初因為酒駕涉犯《刑法》公共危險罪，獲緩起訴確定。由於陸女是毒品列管人口，當她酒駕被攔查時，警方同時進行驗尿，最後檢驗報告在大麻部分呈陽性反應，這個部分檢察官調查後認為其涉犯《毒品危害防制條例》施用二級毒品罪，向法院聲請簡易判決處刑，目前全案正由法院審理中。

作家陸之駿。資料照。取自當事人臉書

陸之駿為馬來西亞華人，長期居住台灣，自稱無政府主義者，早年為民進黨主席許信良助理，曾任《台灣公論報》社長、台灣精緻農業發展協會副執行長、《自立晚報》總主筆，2021年8月24日新冠疫情期間，因身體不適送醫不治死亡。

作家陸之駿的女兒陸裔方涉嫌公共危險罪，酒測值超標。資料照。取自當事人臉書

今年5月31日，陸裔芳在北市東區非常知名禮服店「紫藤酒店」飲酒後，翌(6/1)日清晨5點多，騎租賃輕機車要返回住處，在行經大安區忠孝東路4段與仁愛路4段27巷交叉口時，因為違規行駛被大安分局敦化南路派出所巡邏警員發現上前欄查，酒測值達0.54mg/L。

檢察官調查後認為陸女涉犯《刑法》公共危險罪，考量她坦承犯行，給予緩起訴，期限1年，條件是寫悔過書，同時在緩起訴處分確定後6個月內，支付公庫6萬元，檢察官同時依職權送再議，經高檢署予以駁回全案確定。

據了解，陸裔芳曾因涉及毒品案被查獲，被警方列為毒品列管人口(毒品管制人口)，當她酒駕被攔檢時，警方懷疑有施用毒品的情形，因此依法要求尿檢，最後檢驗報告在大麻部分呈陽性反應，溯源應在酒駕前幾天有施用毒品的結果，因此一併移送北檢偵辦。

檢察官調查後認為陸裔芳涉犯《毒品危害防制條例》施用二級毒品罪，向法院聲請簡易判決處刑，目前全案正由法院審理中。

