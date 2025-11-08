作家「洛衫基」主張調降國防預算給軍公教 律師曝此人就是郭冠英

即時中心／温芸萱報導

反年改議題延燒，最近一名作家「洛衫基」主張將國防預算降至3%，給退休軍公教，引發爭議。對此，律師林智群今（8）日在臉書痛批，「洛衫基」本名郭冠英，曾辱罵台灣人，自稱「高級外省人」。林智群指出，郭曾因辱台言論被撤職並停用3年，但在距退休僅100天時重新任職，順利領取每月6萬的退休金。林嘲諷「這才是國民黨式酬庸，高級外省人果然很高級」。





近期反年改議題引發社會熱議，作家「洛衫基」先前曾呼籲「把國防預算從5%降到3%，將錢拿去給退休軍公教」。對此，律師林智群今（8日）在臉書上痛批，「洛衫基」其實就是過去曾辱罵台灣人的郭冠英，自稱「高級外省人」。

林智群指出，郭冠英典型代表部分自詡高級外省人的心態，「吃台灣米、喝台灣水長大，卻對台灣不屑一顧，對沒養他一餐的中國嚮往得不得了。」他認為，許多台灣第三代外省人已在台灣安身立命，認同台灣，但仍有像郭冠英這種自稱高級外省人的人士，自以為比一般外省人、台灣人更高級。

林智群回顧，郭冠英曾任新聞局職務，但因辱台言論，2009年10月2日遭公務員懲戒委員會決議撤職並停止任用三年，若未滿65歲重新任職公務員，即無法保住退休金。然而，林智群揭露郭冠英竟透過特殊安排保住退休金。

據林智群指出，2014年2月26日，台灣省政府徵求外事秘書，甄選結果郭冠英名列最低分，甄選委員僅評為第3，但掌握五成評分權的省主席林政則，以近乎滿分力挺，且不執行面試，讓郭冠英在距離退休僅100天時重新任職台灣省政府。林智群諷刺，「誰會找一個上班100天就到退休年齡的人？這絕對是私下安排」。

林智群最後批評，郭冠英這種「高級外省人」上班短短100天就能領退休金，每月領6萬，並利用筆名呼籲政府縮減國防預算，把錢分給退休軍公教享受生活。他痛批，「這才是國民黨式酬庸，高級外省人果然很高級！」。





