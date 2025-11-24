作家：聲明自己絕對不是沈伯洋的人，可以確定到時不會「被周子瑜」嗎？

記者李鴻典／台北報導

作家顏擇雅今（24）天表示，因為TWICE演唱會，台灣人回想起了2016年「周子瑜國旗事件」。因為金馬獎剛舉行，台灣人關心對岸怎麼看范冰冰榮獲金馬獎一事。兩件事剛好說明，為什麼台灣人一定要反對「紅統」這種意識形態。

周子瑜出道10年終於首度在台灣公開演出。（圖／翻攝自IG @thinkaboutzu）

顏擇雅指出，所謂「紅統」，並不一定要認定中國共產黨好棒棒。只要對「抗中保台」厭膩至極，因此無腦地擺盪到其對立面，覺得台灣被拿下也沒什麼大不了，反正中共只會懲罰民進黨立委沈伯洋那樣的「台獨頑固份子」，對廣大台灣人民不會怎樣，這就是我們應該警惕的「紅統」。

這些人不知，中共國拿下台灣，絕不是政黨輪替而已，而是社會改造（social engineering)。周子瑜只是拿著青天白日滿地紅，就「被台獨」了。重點是黃安可以舉報她，抨擊她的言論可以蔓延全網，幫她講話（也就是解釋青天白日滿地紅不是台獨）的觀點卻被全面消音，逼得周子瑜只能錄影說「我是中國人」。

顏擇雅直言，如果台灣被併吞，那些今天聲明自己絕對不是沈伯洋的人，可以確定自己到時不會「被周子瑜」嗎？ 如果可以，那你一定非常確定自己「識時務者為俊傑」的性格，你知道到時你會加入「黃安們」。

范冰冰例子則告訴我們，在被併吞後的台灣，人人從此無人身自由可言。你以為你跟國台辦交好，你以為你是藍白菁英，但是很抱歉，在中共國，越是菁英，就越沒人身安全，范冰冰2018年遭遇就是最好證明。

范冰冰憑《地母》抱回金馬影后，中國微博零熱搜、零報導。（圖／翻攝自范冰冰微博、海鵬影業提供）

連人身安全都沒了，當然也沒財產安全，別忘了范冰冰必須繳出8.8億人民幣來換取她的釋放。

顏擇雅寫道，你說，她如果受到冤屈，就說出來啊，國際紅星耶。偏偏在中共國，除非你想跨越「反共」那條紅線，冤屈是絕對不能說的。獲獎後，明明措辭已經謹慎至極，還要被刪帖，也絕對不能抱怨。至少帳號還在，黨已經對你網開一面，你應該心存感激了。

范冰冰的經紀人穆曉光是台灣人，本來是在對岸最成功的影視界台商。范冰冰被釋放之後網傳是他頂罪受刑去坐牢。但他到底有沒被判刑，有沒坐牢？真相我們根本不知，因為他2023年明明有返台，媒體也全把他的返台現身當作一則新聞，但他什麼話都沒講。

顏擇雅說，真相是什麼，知道的人全不能講，這就是中共國的常態。台灣若被併吞，也會變成台灣的常態。

