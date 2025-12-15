作家H致歉李怡貞「我想做好人」 撂狠話：想解決毒瘤陳珮甄

作家H公開向李怡貞道歉。(圖／粘耿豪攝)

作家H槓上知名律師李怡貞後，雙方隔空交火多次，沒想到昨晚(14日)態度突然放軟，公開向李怡貞道歉，強調自己只想做個好人，隨後再度PO文，將砲口對準舊愛陳佩甄，並撂下狠話：「我想解決的，只有陳珮甄這個危害社會的毒瘤」。

作家H無預警發文向李怡貞公開道歉，他表示對於以往發表過有失禮貌的文字，感到滿滿的歉意，接著向對方隔空喊話：「如果你可以接受我的道歉，也希望您可以收回對林律師有成見的話，我會直接撤告，這件事，是我錯了，我不該惹得社會大眾那麼多紛擾，讓您和林律師都深陷其中」，為了證明自己確實有心改過，他再度重申：「我不是什麼恐怖情人，但我努力想做個好人」。

作家H隨後公開陳佩甄與其他人的對話截圖，指出六月偵查庭前，突然遭絞肉機女神攻擊、李怡貞擴散截圖，當下便推測是陳佩甄設的局，關鍵在於夾雜許多不實內容，甚至懷疑陳佩甄化名在群組中帶風向，讓他氣到怒斥：「面對這種無處無事，面對無論是誰都說謊的人，拜託大家不要再給她使壞的籌碼了」，接著強調會公開跟李怡貞道歉，主要是不能接受協助他的林律師遭誤解。

作家H接著再將砲口對準陳珮甄，直言所有人都被她操控，並用自己的生命做擔保，會在半年內讓外界看清楚陳佩甄的真面目，最後更是撂下狠話：「我想解決的，只有陳珮甄這個危害社會的毒瘤」。

