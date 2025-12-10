作帳行情啟動，AI、高息金融股最具漲相！創意、聯發科、永豐金...16檔「年底作帳衝刺股」一次看
12月是傳統年底作帳衝刺期，投信勢必會把握機會，努力拉抬績效。
這時從11月回檔時投信逆勢加碼的個股中搜尋，應該可以看出著墨重點。
台股在月線6連紅之後，11月出現回檔，不到一個月修正超過2千點。期間外資不意外地大賣，投信卻逆勢買超270億元（上市櫃合計），似乎是為年底作帳大戲預先布局。
投信趁回檔時布局的個股，就有可能成為年底拉抬績效、甚至一路看好到明年的標的。這時候，投本比（投信持股占流通在外股數比重）仍相對低、有加碼空間，且今年基期偏低者，就是值得留意的標的。反之，若投本比過高、漲幅過大者，則要提防結帳賣壓風險。
附表是符合以上條件的標的。今年台股漲勢集中在半導體與AI，表中雖有不少屬於該兩項領域，但今年基期相對偏低，是投信認為明年成長潛力較佳者，其中最具代表性的就是聯發科（2454）與創意（3443）。
TPU帶動ASIC趨勢
創意專案豐收 目標價持續調升
自研晶片（ASIC）的趨勢，將為AI供應鏈台廠帶來新動能，其中外資點名聯發科與創意是其中兩大受惠者。聯發科是谷歌TPU的設計服務合作夥伴，高盛預期，TPU2026年約可貢獻聯發科營收10億美元、占比約5％，2027年營收占比可放大至雙位數。
聯發科近年來受限於智慧型手機銷售不振，業績平平，但公司積極布局資料中心ASIC的設計服務，在成為TPU合作夥伴後，有機會取得其他ASIC專案，成為未來一至兩年的成長動能。
聯發科在TPU專案激勵下，9月起營收明顯跳升。不過，ASIC貢獻獲利的幅度還待評估，且手機晶片本業能否好轉，才是獲利能否更上一層樓的關鍵。建議留意營收與法人布局狀況，回檔至季線附近再布局。
至於創意，原本就是矽智財（IP）大廠，根據摩根士丹利報告，除了明年來自谷歌TPU的強勁營收貢獻，後年還將受惠特斯拉（Tesla）新款晶片AI5、亞馬遜（Amazon）邊緣運算晶片與SanDisk固態硬碟（SSD）控制器等新動能，目標價調高至2288元，且有機會持續調升。
創意在上述專案激勵下，九月起營收也明顯上揚，股價更是一路強攻，創下歷史新高。相較於聯發科，創意更專注在ASIC專案的設計與服務，且有台積電（2330）加持，後市較為看好。近期股價在歷史高峰附近整理，可留意月線附近買點。
電源成AI伺服器新標配
永豐金獲利、併購效益發酵
另外，電源革命也是今年AI領域的熱門話題。為降低AI伺服器斷電風險，輝達的新AI伺服器逐漸將BBU（備援電池系統）列為標配，AES-KY（6781）提供其中的電池模組，成受惠者之一。
AES-KY今年營運表現穩健，連續三季EPS（每股稅後純益）都超過九元，且營收持續攀升，11月營收再創掛牌以來新高。公司表示，目前BBU占營收比重已達7成，為了因應需求持續增強，已在越南擴產，明年資本支出可望較今年再增加2成以上。
目前AES-KY的BBU以低壓產品為主，明年起搭配高壓直流電（HVDC）新趨勢，會逐步提高高壓產品比重。法人表示，台股的BBU族群中，以AES-KY最具獲利規模，是明確的領漲指標，預估第四季單季可望賺進一個股本；明年合併營收更可望突破2百億元、EPS上看50元。投資人可留意營收狀況、待股價拉回至月線附近布局。
除了半導體與AI，表中出現的金融股，應與高股息ETF有關，其中永豐金（2890）由於兼具成長與配息，值得留意。在民營金控中，永豐金與玉山金（2884）一直是小而美的代表，也是經常被拿來互比的對象。以往存股族較青睞玉山金，但今年以來永豐金股東人數大增7.2萬人，總人數與淨增加人數都創下成立金控以來新高，似乎成為存股族新寵。
永豐金受歡迎的原因，主要在於併購京城銀行與匯立證券後，搭配永豐銀、永豐證營運穩健，整體獲利提升；前10月EPS1.72元，創歷史同期新高。反觀玉山金目前獲利雖仍然領先永豐金，但併購三商壽後，預期未來將影響獲利與配息，甚至可能被永豐金超越。
永豐金11月以來同受外資與投信青睞，各買超五萬多張與七萬多張，相較於玉山金呈現同步賣超，顯然法人也有類似看法。投資人可留意永豐金拉回時的買點，伺機布局。
