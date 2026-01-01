作戰需求急迫！洛克希德馬丁獲對台軍售大單

▲美國國防部於12月31日宣布，洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）取得一份上限金額達到3億2850億美元的對台軍售合約。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國國防部於12月31日宣布，洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）取得一份上限金額達到3億2850億美元的對台軍售合約，華府表示，此舉是為了滿足台灣空軍的「急迫作戰需求」。

根據《路透社》報導，五角大廈發表的聲明指出，該合約初期已撥付1.573億美元的對外軍售資金。這項採購案的核心設備包括55組紅外線搜索追蹤系統（IRST）軍團強化感測莢艙、處理器、莢艙容器以及相關硬體設備。合約相關工作預計於佛羅里達州奧蘭多進行，並於2031年6月完成。

此次軍售消息發布之際，正值台海局勢處於高度緊張，中共解放軍日前在台灣周邊舉行了大規模軍事演習。台灣方面譴責中國軍演是威脅區域安全的挑釁行為，無論如何，台灣面臨來自北京日益增長的軍事壓力。

報導補充指出，川普政府去年12月宣布金額高達111億美元的對台軍售案，是史上最大規模對台軍售案。美國與中國維持正式外交關係，但與台灣保持非官方關係，且是台灣最重要的武器供應國。

