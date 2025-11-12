作梗圖誣指蕭美琴歐州議會演講「花錢買的」 嫌犯到案說明稱：不知道哪裡違法？
CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導
副總統蕭美琴日前赴歐洲議會參與IPAC年會演說，但卻遭不肖人士刻意在網路謠傳指，有法國媒體bbc報導，「蕭美琴此行是因為台灣捐贈80億歐元才換得演講。」刑事局接獲報案後查出，這是盧姓網友所發布的不實梗圖，後續並有陳姓男子在社群網路貼文轉發不實訊息，盧、陳2人已在昨日及今日分別到案說明，訊後被依違反《社會秩序維護法》移送台北法院簡易庭依法裁處。
蕭美琴日前應邀出席「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）峰會」發表演說，但卻有網友在網路發文表示「法國BBC報導，台灣捐了80億歐元，讓副總統上去噴了20分鐘口水。」總統府認為這是不實訊息立即報案，刑事局鎖定IP展開追查，鎖定盧男、陳男涉有重嫌，警方今（12）日也前往桃園機場拘提返國的陳男。
刑事局調查後確認，盧男製作蕭美琴赴歐盟議會演講不實梗圖並散布，陳男則是散布該不實貼圖並留言稱「法國BBC報導，台灣捐贈80億歐元巨資交換演講。」而盧男在昨日已經到案說明，陳男今日返國，他表示當時發文時人在國外，他看到很多人在Threads上發布該篇文章內容，內文寫著法國BBC報導就知道是反串文，他覺得很好笑跟著轉發而已，不清楚哪裡違法？
刑事警察局強調，對於各種流傳訊息、謠言應多加查證，切勿杜撰或轉傳不實訊息；民眾若接獲來源不明或未經查證屬實資訊時，亦應先查證內容是否真確、辨識真偽，避免成為假訊息傳播者，共同維護網路環境純淨。
照片來源：翻攝畫面
