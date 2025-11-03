作業沒寫完…國小童「挨罰100下深蹲」！教育局開罰安親班10萬元

記者柯美儀／新北報導

一名國小四年級學生因未完成作業，被安親班教師要求做百下深蹲。（示意圖／翻攝自ingimage）

新北市林口一間安親班傳出教師體罰學童！一名家長指出，就讀國小四年級的女兒因未完成作業，被安親班教師要求做「100下深蹲」懲罰，放學後哭著回家訴苦，讓家長心疼不已。她向安親班查證，老師竟回覆「確實是100下深蹲而已」，並稱其他家長也能接受。新北市教育局證實接獲通報，目前涉事教師已離班並移請社會局調查，補習班則因未依規通報被裁罰10萬元。

有家長在臉書社團發文表示，國小4年級的女兒下課回家哭訴沒寫完安親班交代的作業，被教師體罰「100下深蹲」，讓她心疼不已，「我無法想像她如何熬過大人都做不到的『100下深蹲』酷刑。」於是她立刻向安親班確認此事，沒想到教師的答覆竟是「確實處罰100下深蹲『而已』」，甚至還透露其他家長都接受這樣的體罰，讓她頓時啞口無言。

對此，教育局今日已派員至林口某補習班稽查，業者表示，10月29日教師因學生未完成作業，於課堂上以「一科作業未完成深蹲20下」作為處罰。經檢視當日監視錄影畫面，約有4名學生遭體罰。該教師已於10月31日離班，教育局已責令補習班清查是否尚有其他受害學生，並限期完成通報，相關資料同步移請社會局依《兒童及少年福利與權益保障法》調查處理；同時通報學校針對相關學生啟動輔導機制，關懷學生身心情形。

教育局稽查發現，該班未依規定通報教職員工異動，且知悉教師不當對待學生後未落實通報等缺失，依《補習及進修教育法》裁處共10萬元罰鍰，並責令立即改善，並不定期稽查該班檢視教學改善情形。

教育局強調，體罰行為零容忍，已要求業者加強全體教職員正向管教與法治教育，並將列為後續複查重點，持續督導補習班建立安全友善的學習環境，維護學生身心健康與受教權益。

