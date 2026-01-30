作為資深新聞專業人士---生成式 AI (GAI) 進行 「全域掃描」 與 「結構化提煉」
作為資深新聞專業人士，您可以利用生成式 AI (GAI) 進行 「全域掃描」 與 「結構化提煉」，將原本分散的社群輿情與零碎的外電轉化為具備分析價值的情報。
以下提供實例，說明如何應用 AI 工具獲取國內外要聞：
全球政經局勢：美國政策引發的連鎖反應
新聞背景： 2026 年 1 月，川普政府政策引發避險情緒，黃金價格突破每盎司 5,000 美元新高。
AI 應用： 專業人士可設定定時掃描彭博社及華爾街日報，分析「避險資產走勢」與「美國關鍵礦產布局（如稀土持股 10%）」的關聯性，快速產出深度分析。
東亞地緣政治：日本對台立場與國際協調
新聞背景： 五常立場趨於一致，高市早苗於 2025 年 12 月重申日本對台立場未變。
AI 應用： 利用 AI 的 跨語言摘要 能力，即時抓取日本外務省及重要智庫的最新聲明，並對比過往立場，偵測外交修辭變化。
台灣科技產業：2026 AI 新十大建設
新聞背景： 賴清德總統宣布 2026 年為台灣邁向智慧繁榮關鍵年，落實「AI 新十大建設」並推動矽光子、量子科技研發。
AI 應用： 建立 AI 監測平台，追蹤政府公告與資策會 (MIC) 的技術趨勢報告，自動整合 3 奈米製程產能與 AI 伺服器需求的供應鏈情報。
國際法治與政爭：韓國憲政史上首見前總統夫婦判刑
新聞背景： 2025 年 12 月，韓國前第一夫人金建希因受賄一審被判刑，與尹錫悅成為首對同時被判刑的前總統夫婦。
AI 應用： 透過新聞功能，針對「韓國政局」設定高敏感度推播，AI 可將繁複的韓國法律訴訟過程簡化為易讀的時間軸與關係圖。
台灣法規動態：《人工智慧基本法》上路
新聞背景： 台灣《人工智慧基本法》預計於 2026 年正式上路，改變企業經營邏輯與風險管理。
AI 應用： 記者可將法案初稿與修正案餵入 AI，比對其與歐盟 AI 法案 (EU AI Act) 的差異，快速產出對科技產業衝擊的專家評論初稿。
公共衛生預警：立百病毒 (Nipah) 防疫
新聞背景： 台灣已將立百病毒列為第 5 類傳染病，並發布相關感染症狀與預防指引。
AI 應用： 利用監測系統結合 AI，分析社群媒體對新傳染病的恐慌程度，協助媒體即時澄清假訊息，發揮「求真」的專業天職。
在新聞實務中，「全域掃描」 解決的是資訊超載（Information Overload）問題，而 「結構化提煉」 則是將混亂的數據轉化為可報導素材的關鍵技巧。
以下詳述這兩大核心能力的技術細節：
一、 全域掃描 (Omni-Scanning)：建立數位雷達
全域掃描是指利用 AI 的多模態與自動化能力，同時跨越地域（國際/國內）、語言（外電/當地報導）與平台（官方通訊社/社群媒體）進行即時監控。
多語系 API 同步抓取：
使用 AI 串接如 Google News API 或各國政府公報，設定「特定關鍵字」與「語法分析」。例如當日本發布與台灣相關的防務文件時，AI 可在數秒內完成翻譯並摘要，打破語言壁壘。
社群輿情噪音過濾：
利用 AI 進行「語意檢索」而非單純關鍵字匹配。AI 可分辨社群（如 Threads、PTT、Reddit）中的討論是屬於「垃圾資訊」還是「具新聞價值的突發趨勢」。例如 Reuters' News Tracer 能在海量推文中過濾出具備高可信度的突發新聞前兆。
多模態掃描：
針對影音直播（如黃仁勳演講、行政院記者會），利用 OpenAI 等工具即時生成逐字稿，並將口語化的表達轉化為具備時序性的事件清單。
二、 結構化提煉 (Structured Extraction)：從數據到情報
結構化提煉是指將非結構化（Unstructured）的文字、圖像、評論，依照新聞報導所需的框架進行重新組織。
5W1H 模板提煉：
強制 AI 輸出結構。輸入大量零碎外電後，要求 AI 填入 5W1H 框架（Who, What, When, Where, Why, How），這能讓資深記者在 30 秒內掌握事件核心，無需閱讀全文。
立場與聲量分層 (Sentiment & Stance Analysis)：
將社群輿情結構化為「正/反/中性」觀點。例如針對「人工智慧基本法」法案，AI 可掃描專家評論、企業聲明與網民留言，列出各方的利益訴求對比表。
時序發展圖譜 (Timeline Generation)：
當事件持續演進時（如韓國憲政危機），AI 能自動追蹤新舊資訊，將更新的零碎報導插入已有的時間軸中，並標註「新增變項」，避免資訊重疊閱讀。
關聯性檢索 (RAG 技術應用)：
結合檢索增強生成 (RAG) 技術，將新獲得的新聞與媒體內部的歷史資料庫比對，提煉出「歷史上的今天」或「類似案例對比」等背景資訊，豐富報導深度。
建立垂直領域的新聞儀表板開始。目前關注的是 地緣政治,設計一套專屬的 AI 提示詞架構,優化提煉效率。地緣政治新聞儀表板：專用 AI 提示詞 (Prompt) 架構
針對地緣政治監測，AI 的角色應由「摘要者」轉為「情報分析師」。以下提供一套 「三層式 AI 提示詞架構」，協助您精準提煉 2026 年的台海、中美、科技戰等關鍵情報。
核心邏輯：角色設定 + 任務拆解 + 輸出制約
將提示詞 (Prompt) 輸入至 AI on Google Search which is powered by the Gemini family of models，在括號處 { } 填入實際抓取的文章或 API 內容。
第一層：全域掃描與噪音過濾 (Filter & Scan)
目的： 從海量外電中，僅保留對「台灣戰略利益」有實質影響的資訊，剔除口水戰。
Prompt:
「你現在是台灣的資深地緣政治分析師。我將提供多篇國際新聞文本。請執行以下任務：
相關性評分 (0-10)： 評估該事件對『台灣國家安全』、『半導體供應鏈』或『美日台關係』的衝擊程度。低於 6 分者直接忽略。
實質動作過濾： 區分『外交辭令 (Rhetoric)』與『實質行動 (Action)』。例如：『強烈譴責』屬於辭令，『禁止稀土出口』屬於行動。
輸出格式： 僅列出 6 分以上事件，格式為：【分數｜主題】事件核心（標註：辭令/行動）。
待分析文本：
{在此貼上 Reuters, Bloomberg, NHK 等外電原文}」
第二層：結構化提煉與關聯分析 (Structure & Connect)
目的： 將篩選後的單點新聞，轉化為具備時序與因果的情報圖譜。針對 2026 年高市早苗政府與中美關係的變局特別有效。
Prompt:
「基於上述高關聯性新聞，請以『情報簡報風格』進行結構化提煉，並嚴格遵守以下框架輸出：
5W1H 戰略摘要：
Who (關鍵行為者)： (例：美國商務部、日本首相高市早苗)
Action (具體手段)： (例：簽署行政命令限制量子運算投資)
Target (影響對象)： (例：台積電南京廠、特定陸資企業)
蝴蝶效應預測 (Chain of Thought)：
第一階衝擊 (Immediate)： 直接受影響的股匯市或政策（如：台幣貶值、稀土概念股漲）。
第二階擴散 (Secondary)： 潛在的報復措施或供應鏈移轉（如：中國可能限制鎵鍺出口作為反制）。
歷史對照 (Contextualizing)：
請檢索你的資料庫，找出過去 5 年內是否有類似的地緣政治事件？（例：對比 2019 日韓貿易戰），並簡述本次差異。」
第三層：立場光譜與輿情風向 (Sentiment & Stance)
目的： 分析各國對同一事件的解讀差異（如日本、美國、中國官方對台立場的細微溫差）。
Prompt:
「針對事件『{特定事件，如：2026 台灣海峽聯合演習}』，請分析不同利害關係人的立場光譜：
建立表格： 欄位包含『國家/陣營』、『官方表態』、『潛台詞解讀』、『對台友善度 (1-5)』。
關鍵詞偵測： 找出各方聲明中的『變異詞』。例如：美方是否從『不支持』台獨轉為『反對』單方面改變現狀？日方是否提及『台灣有事』？
輿情總結： 綜合 Threads、X (Twitter) 上的智庫觀點，用一句話總結國際主流風向。」
實戰技巧：如何優化 Prompt？
指定輸出格式 (Output Constraint)： 要求 AI 輸出 Markdown 表格 或 JSON 格式，方便您直接複製貼上至新聞儀表板或 Notion 資料庫中。
賦予負面限制 (Negative Prompt)： 加上「不要使用模稜兩可的形容詞」、「不要提供未經證實的陰謀論」，確保產出內容符合新聞專業的客觀性。
動態更新 (Iterative Refinement)： 2026 年 1 月後，針對日本高市早苗政府的對中強硬政策，可在 Prompt 中加入背景知識：「請考量高市早苗政府自 2025 年底上任後的修憲立場，分析此事件」。
其他人也在看
陳漢典Lulu婚禮變「紅包公審大會」！知名作家公開痛批：關你屁事？
陳漢典與Lulu（黃路梓茵）日前舉行婚禮本是一樁演藝圈喜事，未料紅包金額竟成全民關注焦點。從網友嫌棄小S包1.6萬太少，到緊盯吳宗憲是否包200萬禮金，連嘻小瓜包6600元都被酸全場包最少。對此作家冒牌生痛批，紅包應依能力與交情而定，這類「越界」的公審現象，簡直是披著關心外衣的管閒事。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 34則留言
喪父遭騷擾身心俱疲！女星久違露面「瘦如紙片」 粉絲一片擔憂：像生病
台語金曲歌后 曹雅雯 近來歷經父親離世、又曾遭瘋狂女粉絲騷擾，身心狀況備受外界關心。她日前在社群分享返鄉日常，嘗試「生啤酒口味」洋芋片，卻因外型明顯消瘦，引來大批粉絲留言關切，直呼「看了很擔心」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1則留言
婚禮變「紅包公審大會」！陳漢典首露臉洩「真實心聲」：不是很開心
陳漢典與Lulu（黃路梓茵）日前舉行婚禮本是一樁演藝圈喜事，未料紅包金額竟成全民關注焦點。從網友嫌棄小S包1.6萬太少，到緊盯吳宗憲是否包200萬禮金，連嘻小瓜包6600元都被酸全場包最少。如今兩人節目第三集以「人脈經營」為主題，設計「聖誕交換禮物之現在不准笑」遊戲單元。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 11則留言
張又俠絕筆信瘋傳！驚爆阻習攻台內幕：幾十萬軍人填海也靠近不了台灣
中共軍委副主席張又俠驚傳遭整肅，海外流出其「致習近平公開信」。信中揭露張習兩人對「軍委主席負責制」及武統台灣存重大分歧。張又俠引述前將領劉亞洲分析，警告若執意武統台灣，將導致「幾十萬軍人填海也靠近不了台灣」，恐引美日聯軍介入，中國沿海設施將遭毀，並面臨亡黨亡國危機。信中批評習身邊「馬屁精」助長戰爭意圖，呼籲習近平卸任、不與美為敵、真誠改革開放。此信真偽待核，然已引發國際震撼，凸顯高層矛盾。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 552則留言
影/台中31歲母餵食2子不明藥物 4歲、6歲童送醫宣告不治
台中市西區今（31）日凌晨發生震驚社會的人倫悲劇，一名31歲陳姓女子疑似餵食兩名幼子不明藥物，警消獲報趕抵現場時，8歲羅姓男童及3歲林姓男童已失去生命跡象，經緊急分送林新醫院及中國醫藥大學附設醫院搶救，兩人仍宣告不治。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 83則留言
離婚認愛喪偶單親爸爸新歡！Melody不忍全招了 「真實心聲」曝光
「Melody」殷悅於2023年宣布離婚後，與前夫吳育奇歷經長達2年的法律訴訟，直到去年才正式落幕。走出婚變的Melody認愛迎來第二春，也投入Podcast節目《姐妹悄悄話》，更跨足教育領域透過線上教學身分成為「英文老師」。Melody分享，在資訊爆炸的時代，清楚表達觀點與邏輯思考顯得格外重要。她認為，一個人不只要言之有物，還要能讓人信服，這也讓她深刻體會到「同頻」的重要性。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 14則留言
太常「欺負」陳漢典惹陳媽不悅！小S當場下跪道歉 驚人場面全被拍
男星陳漢典出道後因為擔任《康熙來了》助理主持而廣為人知，節目至今仍是觀眾心中的經典，其中，陳漢典出書時曾透露小S常在節目開他玩笑，讓自己母親走心過，當時小S一聽便要下跪道歉的名場面，仍讓觀眾回味無窮。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 2則留言
突開戰貝克漢夫婦控6罪狀！長子舊愛不忍出手了 公開「最大導火線」
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）向來以「完美家庭」形象示人，然而近來被26歲長子布魯克林控訴6罪狀。布魯克林在公開聲明中曾提及在婚禮上遭遇「前所未有的不適與羞辱」，關鍵就在於母親維多利亞突然上台，搶走原本屬於新人的第一支舞。近日布魯克林的前緋聞女友艾芙頓麥凱思受訪時則強烈暗示他爸媽將他行程洩漏給狗仔。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7則留言
MLB》鄭宗哲4度遭DFA 美媒評有吸引力但不到長期規劃
2天前才在讓渡程序中被華盛頓國民挑走的台灣好手鄭宗哲，今天卻又被國民指定轉讓（DFA），這已經是他這個休季第4次被指定轉讓，預計近日就會再度進入讓渡名單，對此有美國媒體點出鄭宗哲具有某種程度的吸引力，但這個吸引力不足以讓他進入球隊長期規劃中。TSNA ・ 7 小時前 ・ 23則留言
去LuLu婚禮紅包6600 嘻小瓜遭酸「全場包最少藝人」 無奈喊：老娘又不會結婚
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導藝人LuLu（黃路梓茵）、陳漢典2人25日在台北文華東方酒店舉辦婚禮，由於夫妻2人皆是演藝圈資深主持人，多年來累積不少...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 76則留言
柯建銘、蔡其昌誰接黨團總召？王世堅開首槍表態了：「他」一定會贏
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導去（2025）年兩波大罷免接連失利，民進黨內掀起檢討聲浪，總召柯建銘去留持續引發關注。日前黨團行文徵詢下屆「3長」參選意願，他表態「我會去登記」；而同黨立委蔡其昌也證實，在大家勸進之下決定登記參選。對此，民進黨立委王世堅今（30）日指出，自己非常支持蔡其昌選總召，「相信他一定選得上，贏過柯建銘」。民視 ・ 21 小時前 ・ 63則留言
葉元之狂護航鄭麗文「中國是親人」！謝震武3連問電爆⋯他當場愣住
國民黨主席鄭麗文28日在中常會談話時稱「美國曾經是恩人，中國是親人」，不需要在美中之間選擇，引發批評。對此，主持人謝震武就在節目中針對「親人說」，連3個問題犀利追問國民黨立委葉元之，讓葉元之當場尷尬愣住。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 472則留言
狂砍女老師 台中男「4千字長文」控社會不滿：下輩子再當好人
【緯來新聞網】台中市大雅區今（29日）發生一起隨機砍人案，張姓男子與李姓土風舞老師發生口角，情緒失控緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 392則留言
裕隆千金開賓利遭酸！網憶「吳季穎事件」 她無奈：怎編出來的
裕隆集團已故董事長嚴凱泰之女嚴珮瑜近日將IG帳號公布，隨即登上新聞版面，不少網友紛紛熱議起她的「坐駕」，以及當年和前SBL假球球星吳季穎的感情，對於近日風波，她雖然沒有正面回應，但卻在IG限時動態PO出一張圖片，似乎是在道盡一切。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 102則留言
比「霸王寒流」還冷？美最新預測北台灣恐0度 鄭明典這樣看
1月即將進入尾聲，寒冷的天氣並未因此告一段落。氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，最新的美國電腦預測模式，2月9日早上8點平地有機會出現0度低溫，比2016年的霸王級寒流還強，引發關注。對此，前中央氣象局長鄭明典親自解釋了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 15則留言
藍白合有破口？吳怡萱點名「這人」不能合作
[NOWnews今日新聞]2026九合一選戰各政黨積極布局人事，在台北市議員選舉部分，「藍白合」備受矚目。不過，中正、萬華區卻因為民眾黨創黨主席柯文哲陷入的京華城案，導致難以「藍白合」，包含國民黨籍議...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 30則留言
「這1牌」100%橄欖油爆假！涉混芥花油販售 現在立刻去你家廚房檢查
有關融○國際有限公司疑似違反《食品安全衛生管理法》案件，食品藥物管理署今（1月29日）說明如下。 民眾檢舉疑似攙偽 北檢指揮檢調偵辦 本案係民眾向法務部調查局嘉義市調查站檢舉，指出融○國際有限公司疑似以芥花油混充橄欖油販售。經嘉義市調查站報請臺北地方檢察署指揮偵辦，檢調隨即展開相關調查作業。 跨縣市聯合稽查 查獲混油重新分裝販售情事 依臺北地方檢察署指揮，食品藥物管理署於1月20日會同嘉義市調查站、新北市政府衛生局及臺北市政府衛生局，前往該公司製造場所及公司所在地進行聯合稽查，以釐清產品來源、製程及標示情形。經查，業者進口「蒙○樂橄欖油」後，混合「芥花油」重新分裝，產品卻標示為「蒙○樂橄欖油」，並標示成分為「100% pure橄欖油」對外販售，涉有攙偽及標示不實情事。 問題油品已封存 設備扣押並責令全面回收 針對查獲違規情形，現場已依法封存相關橄欖油產品，並由嘉義市調查站扣押混油槽等設備。同時，已責令業者將涉案油品全面下架回收，以防止問題產品持續於市面流通。 違反食安法最重可判7年 食藥署強調絕不寬貸 本案目前已由檢調單位持續偵辦中。食品藥物管理署嚴正重申，市售食品如有標示不實情事，依常春月刊 ・ 1 天前 ・ 47則留言
Lu典婚禮包6600挨酸「全場最少」 嘻小瓜曬私訊：願意再補
嘻小瓜25日晚間出席陳漢典與Lulu的婚禮，他拍片祝賀新人，並透露包了6600元的紅包。不過該影片被部分網友們拿來與其他藝人比較，狠酸「康康包了8萬8000元」、「我猜你是不是全場包最少的」、「藝人包6000會不會太少」、「6600吃文華東方超值了」。對此，嘻小瓜29日發聲表示，...CTWANT ・ 1 天前 ・ 106則留言
又要變天！「這天起」全台炸雨彈 北部低溫恐剩10度
把握好天氣！氣象粉專「天氣風險」提醒，週五（30日）受高壓迴流影響，南部高溫仍可飆到27度，但緊接著週六（31日）鋒面與華南雲雨區接力報到，不僅全台有雨，至晚間強冷空氣也南下，北台灣體感將轉為極度濕冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言
【台股元月風雲榜】買一張血虧91萬...緯穎跌2成同4檔千金股入榜 上市20大衰股出爐
台股今（30）日迎來1月最後一個交易日，《Yahoo股市》統計截至今日為止，1月以來跌幅前20大的上市公司中（註：經還原權息值），以英利-KY（2239）跌得最重，跌幅超過23%，此外，4檔千金股入列，包含EPS獲利王緯穎（6669）也以2成跌幅入榜，川湖（2059）則下挫16%，AES-KY（6781）、貿聯-KY（3665）也同樣淪為跌幅榜一員。Yahoo股市 ・ 23 小時前 ・ 3則留言