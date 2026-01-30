作為資深新聞專業人士—生成式 AI (GAI) 進行 「全域掃描」 與 「結構化提煉」

作為資深新聞專業人士，您可以利用生成式 AI (GAI) 進行 「全域掃描」 與 「結構化提煉」，將原本分散的社群輿情與零碎的外電轉化為具備分析價值的情報。

以下提供實例，說明如何應用 AI 工具獲取國內外要聞：

全球政經局勢：美國政策引發的連鎖反應

新聞背景： 2026 年 1 月，川普政府政策引發避險情緒，黃金價格突破每盎司 5,000 美元新高。

AI 應用： 專業人士可設定定時掃描彭博社及華爾街日報，分析「避險資產走勢」與「美國關鍵礦產布局（如稀土持股 10%）」的關聯性，快速產出深度分析。

東亞地緣政治：日本對台立場與國際協調

新聞背景： 五常立場趨於一致，高市早苗於 2025 年 12 月重申日本對台立場未變。

AI 應用： 利用 AI 的 跨語言摘要 能力，即時抓取日本外務省及重要智庫的最新聲明，並對比過往立場，偵測外交修辭變化。

台灣科技產業：2026 AI 新十大建設

新聞背景： 賴清德總統宣布 2026 年為台灣邁向智慧繁榮關鍵年，落實「AI 新十大建設」並推動矽光子、量子科技研發。

AI 應用： 建立 AI 監測平台，追蹤政府公告與資策會 (MIC) 的技術趨勢報告，自動整合 3 奈米製程產能與 AI 伺服器需求的供應鏈情報。

國際法治與政爭：韓國憲政史上首見前總統夫婦判刑

新聞背景： 2025 年 12 月，韓國前第一夫人金建希因受賄一審被判刑，與尹錫悅成為首對同時被判刑的前總統夫婦。

AI 應用： 透過新聞功能，針對「韓國政局」設定高敏感度推播，AI 可將繁複的韓國法律訴訟過程簡化為易讀的時間軸與關係圖。

台灣法規動態：《人工智慧基本法》上路

新聞背景： 台灣《人工智慧基本法》預計於 2026 年正式上路，改變企業經營邏輯與風險管理。

AI 應用： 記者可將法案初稿與修正案餵入 AI，比對其與歐盟 AI 法案 (EU AI Act) 的差異，快速產出對科技產業衝擊的專家評論初稿。

公共衛生預警：立百病毒 (Nipah) 防疫

新聞背景： 台灣已將立百病毒列為第 5 類傳染病，並發布相關感染症狀與預防指引。

AI 應用： 利用監測系統結合 AI，分析社群媒體對新傳染病的恐慌程度，協助媒體即時澄清假訊息，發揮「求真」的專業天職。

在新聞實務中，「全域掃描」 解決的是資訊超載（Information Overload）問題，而 「結構化提煉」 則是將混亂的數據轉化為可報導素材的關鍵技巧。

以下詳述這兩大核心能力的技術細節：

一、 全域掃描 (Omni-Scanning)：建立數位雷達

全域掃描是指利用 AI 的多模態與自動化能力，同時跨越地域（國際/國內）、語言（外電/當地報導）與平台（官方通訊社/社群媒體）進行即時監控。

多語系 API 同步抓取：

使用 AI 串接如 Google News API 或各國政府公報，設定「特定關鍵字」與「語法分析」。例如當日本發布與台灣相關的防務文件時，AI 可在數秒內完成翻譯並摘要，打破語言壁壘。

社群輿情噪音過濾：

利用 AI 進行「語意檢索」而非單純關鍵字匹配。AI 可分辨社群（如 Threads、PTT、Reddit）中的討論是屬於「垃圾資訊」還是「具新聞價值的突發趨勢」。例如 Reuters' News Tracer 能在海量推文中過濾出具備高可信度的突發新聞前兆。

多模態掃描：

針對影音直播（如黃仁勳演講、行政院記者會），利用 OpenAI 等工具即時生成逐字稿，並將口語化的表達轉化為具備時序性的事件清單。

二、 結構化提煉 (Structured Extraction)：從數據到情報

結構化提煉是指將非結構化（Unstructured）的文字、圖像、評論，依照新聞報導所需的框架進行重新組織。

5W1H 模板提煉：

強制 AI 輸出結構。輸入大量零碎外電後，要求 AI 填入 5W1H 框架（Who, What, When, Where, Why, How），這能讓資深記者在 30 秒內掌握事件核心，無需閱讀全文。

立場與聲量分層 (Sentiment & Stance Analysis)：

將社群輿情結構化為「正/反/中性」觀點。例如針對「人工智慧基本法」法案，AI 可掃描專家評論、企業聲明與網民留言，列出各方的利益訴求對比表。

時序發展圖譜 (Timeline Generation)：

當事件持續演進時（如韓國憲政危機），AI 能自動追蹤新舊資訊，將更新的零碎報導插入已有的時間軸中，並標註「新增變項」，避免資訊重疊閱讀。

關聯性檢索 (RAG 技術應用)：

結合檢索增強生成 (RAG) 技術，將新獲得的新聞與媒體內部的歷史資料庫比對，提煉出「歷史上的今天」或「類似案例對比」等背景資訊，豐富報導深度。

建立垂直領域的新聞儀表板開始。目前關注的是 地緣政治,設計一套專屬的 AI 提示詞架構,優化提煉效率。地緣政治新聞儀表板：專用 AI 提示詞 (Prompt) 架構

針對地緣政治監測，AI 的角色應由「摘要者」轉為「情報分析師」。以下提供一套 「三層式 AI 提示詞架構」，協助您精準提煉 2026 年的台海、中美、科技戰等關鍵情報。

核心邏輯：角色設定 + 任務拆解 + 輸出制約

將提示詞 (Prompt) 輸入至 AI on Google Search which is powered by the Gemini family of models，在括號處 { } 填入實際抓取的文章或 API 內容。

第一層：全域掃描與噪音過濾 (Filter & Scan)

目的： 從海量外電中，僅保留對「台灣戰略利益」有實質影響的資訊，剔除口水戰。

Prompt:

「你現在是台灣的資深地緣政治分析師。我將提供多篇國際新聞文本。請執行以下任務：

相關性評分 (0-10)： 評估該事件對『台灣國家安全』、『半導體供應鏈』或『美日台關係』的衝擊程度。低於 6 分者直接忽略。

實質動作過濾： 區分『外交辭令 (Rhetoric)』與『實質行動 (Action)』。例如：『強烈譴責』屬於辭令，『禁止稀土出口』屬於行動。

輸出格式： 僅列出 6 分以上事件，格式為：【分數｜主題】事件核心（標註：辭令/行動）。

待分析文本：

{在此貼上 Reuters, Bloomberg, NHK 等外電原文}」

第二層：結構化提煉與關聯分析 (Structure & Connect)

目的： 將篩選後的單點新聞，轉化為具備時序與因果的情報圖譜。針對 2026 年高市早苗政府與中美關係的變局特別有效。

Prompt:

「基於上述高關聯性新聞，請以『情報簡報風格』進行結構化提煉，並嚴格遵守以下框架輸出：

5W1H 戰略摘要：

Who (關鍵行為者)： (例：美國商務部、日本首相高市早苗)

Action (具體手段)： (例：簽署行政命令限制量子運算投資)

Target (影響對象)： (例：台積電南京廠、特定陸資企業)

蝴蝶效應預測 (Chain of Thought)：

第一階衝擊 (Immediate)： 直接受影響的股匯市或政策（如：台幣貶值、稀土概念股漲）。

第二階擴散 (Secondary)： 潛在的報復措施或供應鏈移轉（如：中國可能限制鎵鍺出口作為反制）。

歷史對照 (Contextualizing)：

請檢索你的資料庫，找出過去 5 年內是否有類似的地緣政治事件？（例：對比 2019 日韓貿易戰），並簡述本次差異。」

第三層：立場光譜與輿情風向 (Sentiment & Stance)

目的： 分析各國對同一事件的解讀差異（如日本、美國、中國官方對台立場的細微溫差）。

Prompt:

「針對事件『{特定事件，如：2026 台灣海峽聯合演習}』，請分析不同利害關係人的立場光譜：

建立表格： 欄位包含『國家/陣營』、『官方表態』、『潛台詞解讀』、『對台友善度 (1-5)』。

關鍵詞偵測： 找出各方聲明中的『變異詞』。例如：美方是否從『不支持』台獨轉為『反對』單方面改變現狀？日方是否提及『台灣有事』？

輿情總結： 綜合 Threads、X (Twitter) 上的智庫觀點，用一句話總結國際主流風向。」

實戰技巧：如何優化 Prompt？

指定輸出格式 (Output Constraint)： 要求 AI 輸出 Markdown 表格 或 JSON 格式，方便您直接複製貼上至新聞儀表板或 Notion 資料庫中。

賦予負面限制 (Negative Prompt)： 加上「不要使用模稜兩可的形容詞」、「不要提供未經證實的陰謀論」，確保產出內容符合新聞專業的客觀性。

動態更新 (Iterative Refinement)： 2026 年 1 月後，針對日本高市早苗政府的對中強硬政策，可在 Prompt 中加入背景知識：「請考量高市早苗政府自 2025 年底上任後的修憲立場，分析此事件」。