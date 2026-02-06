作第一年領2.5個月！ 他問「沒年終的工作多嗎」 網：薪資高才實在





農曆年將至，大家都期待拿到年終獎金。但不同行業的年終制度差異頗大。有網友聽說科技業和金融業的年終豐厚，但也看過餐飲業完全沒年終，問「沒有年終獎金的工作多嗎？」

該名網友在論壇Dcard上以「沒有年終獎金的工作多嗎？」為題發起討論，表示自己在科技業工作剛滿一年，今年的年終有2.5個月。看到有些科技業和金融業工作的網友分享年終數字都是好幾個月起跳，讓他十分羨慕，但回想起自己大學時的打工經驗，也有不少餐飲業正職完全沒有年終獎金的制度，也聽過一些網友分享很多行業其實沒有年終獎金可領，這讓他感到好奇，想問問各行各業的網友，「沒有年終獎金的工作多嗎？」

原PO表示常聽到科技業和金融業年終獎金豐厚，但也聽過許多行業根本沒有年終獎金的制度，好奇問「沒有年終獎金的工作多嗎？」

此話題引起許多網友留言討論，網友們紛紛分享自家公司的年終制度：「銀行年終保底4個月，全薪計算」、「科技業相關，剛畢業一年，年終比你少，只有2個月而已，月薪75k，供參」、「原本的公司是低底薪 ，保年終1.5個月，現在是科技相關業，卻不保年終 ，今年也只有大概1.5個月」、「我們公司標榜兩個月實際上也只有一個月而已，剛畢業就有2.5不錯了，要高年終半導體一定有」、「本公司連保底都沒有呵呵」、「我底薪31，月薪要再高只能靠加班，年終要看公司營運狀況，基本上都一個月而已」、「科技業保底大部分是2個月 少部分大公司是一個月 但大多都是中小型企業」。

有網友認為，雖然年終多看起來令人羨慕，但仔細思考的話，就會覺得月薪高才更實在。



也有網友進一步分析：「我前幾年聽過科技業也沒發年終的，一樣科技金融還是有分賺不賺錢，即便同性質工作可能差一間公司就差很多，舉例我前後兩間公司一樣工作，年終可能差5～7個月，體感上有年終還是差很多啦，舉例一樣都35K，12個月跟18個月就在年薪上會有落差，但年終跟獎金這種東西也是有它的缺點，除了不賺錢的時候就發少甚至不發，還可能很吃公司的分發機制，例如部門到底有沒有話語權，主管喜不喜歡你，跟你今年有沒有犯錯」。還有網友指出，比起研究年終多寡，其實「薪資高」才實在：「月薪高比較重要」、「月薪夠高沒有年終也沒差」、「我年薪200，沒年終，但也夠自己生活了」。



