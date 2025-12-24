作者自己也不懂？藤本樹看《鏈鋸人 蕾潔篇》竟質疑故事發展 置身事外發言網爆笑
隨著劇場版《鏈鋸人 蕾潔篇》在全球持續熱映，日本官方最近推出的第七彈入場觀影特典「メモリアルコレクション」中，特別收錄了原作者藤本樹在觀影後的訪談內容。沒想到這位向來以行事風格自由且獨特聞名的漫畫家，在看完自己作品改編的電影後，竟然發表了一番彷彿置身事外的言論，瞬間引爆社群的熱議。
藤本樹在特典中以 4 格漫畫的方式透露，當他站在純粹觀眾的角度重新審視這段劇情時，心裡不禁冒出抱怨：「真紀真，妳真是做了件多餘的事情啊...」。更有趣的是，他隨後陷入了深深的困惑，反覆自問：「為什麼這作者不讓蕾潔和淀治見面呢？」藤本樹更畫出自己因為思考這問題，想著想著甚至因此失眠。
這段「作者質疑作者」的有趣幕後曝光後，引起許多網友們吐槽，直接聯想到《進擊的巨人》中艾連說出「為什麼那天我媽媽會被吃掉」的經典名場面，認為這兩位根本是異曲同工。甚至是笑稱：「你要不要聽聽看自己在說什麼？」、「
藤本惡魔」、「看來連藤本樹本人都覺得作者很過分」、「
藤本樹懂個屁鏈鋸人(?」、「看到忘記自己是作者的作者」、「
果然藤本樹不懂鏈鋸人」
而先前《劇場版 鏈鋸人 蕾潔篇》上映前，已經搶先看過的藤本樹，就曾在個人 X（推特）上分享過心得，接連多次表示「看完當天便一直想著蕾潔，根本睡不著」、「滿腦子都是蕾潔的事情讓我都睡不著了！」可見藤本樹是真的和觀眾一樣，非常喜歡自己筆下的角色。
其他人也在看
角色被王品澔搶走！男星吐真實心聲：我們同一型的
角色被王品澔搶走！男星吐真實心聲：我們同一型的EBC東森娛樂 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
該做的都做了！郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」春風烏龍緋聞害她斷桃花
女星郭書瑤（瑤瑤）感情狀態一向備受關注，今（23）日她和姚淳耀出席《何百芮的地獄戀曲》宣傳活動，罕見曝光過去一段讓她受傷的曖昧經歷，當時兩人曖昧長達半年，該做的都做了，沒想到最後郭書瑤卻被對方封鎖，讓她無奈自嘲：「我還是找圈內的帥哥好了。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
才剛去中國！藍委馬上完成「這條例」4度封殺 民進黨憤怒反擊了
即時中心／高睿鴻報導面對中國軍事野心不斷膨脹、以及迫在眉睫的武統壓力，總統賴清德日前震撼表態，指出我國政府有意擬定400億美元（約台幣1.25兆）特別預算，用來強化台灣國防；沒想到，在野黨竟群起表達反對，如今更是第4度封殺國防特別預算條例付委審查。對此，民進黨感到相當憤怒，發言人韓瑩今（23）日更表示，法案唯有付委，才能進委員會充分討論與審查，因此藍白根本是無視基本立法程序；她更怒問在野黨，到底是為哪個國家服務？民視 ・ 1 天前 ・ 9
hololive Aki推出創意新企劃！新衣裝首創「廣告招募欄位」引發熱議
hololive JP 組 VTuber 亞綺 羅森塔爾（アキ・ローゼンタール，Aki）最近公開了以美式快餐店為主題的全新衣裝，並同時宣布一項非常有創意的「穿著式廣告」企劃。因為新服裝在胸口、短褲位置特別設計了「廣告欄位」，開放給企業或品牌購買刊登權，讓 Aki 在直播或活動中直接穿著贊助商的 LOGO 或商品名稱進行宣傳。hololive 母公司 COVER 提到此舉旨在打破虛擬與現實的界線，創造粉絲、藝人與企業三方共贏的全新連結模式。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 1
夏宇禾被「富三代人夫街邊討吻」 首發聲道歉：喝酒造成的錯誤
Gino前女友夏宇禾日前被拍到很李聖傑摟摟抱抱，立刻被對方撇清關係，24日又被拍到和富三代人夫在大馬路邊接吻。富三代的社群滿滿都是家庭合照，她跟對方有互相追蹤，因此不可能不知道對方有家庭，在新聞爆出後，她發限動道歉。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前 ・ 10
電燈泡變男主3／女星交往人夫產下兩子 爸爸痛斥「不要臉」
沈玉琳的前女友鄒佩真2021年被曝光未婚生子，且兩個孩子的父親是有婦之夫，她同時當了小三和未婚媽媽，引發爭議。她在受訪時透露當年在分手療傷時遇到孩子的爸爸，在她最脆弱時得到安慰，後來才發現男友竟然是有夫之夫，男子隨後也承諾她會離婚，但卻始終沒做到，不料這時佩...CTWANT ・ 10 小時前 ・ 57
禾浩辰求婚成功！交往兩年半娶回吳品潔
禾浩辰24日中午在社群曬出鑽戒照，寫下「SHE SAID YES」，獲得廣大網友的祝福。兩人因為電視劇《你有念大學嗎？》結緣，並於2023年8月大方承認戀情，感情一直相當穩定。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前 ・ 7
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 2 天前 ・ 9
78歲張復建曝喜訊！談「人生的禮物」：只有滿滿感恩
78歲張復建曝喜訊！談「人生的禮物」：只有滿滿感恩EBC東森娛樂 ・ 17 小時前 ・ 2
世紀婚禮曝光！申敏兒「LV頂級珠寶」甜勾金宇彬「天價場地」內幕曝
申敏兒婚禮當天選戴路易威登「Galaxie」頂級珠寶系列白K金鑽石項鍊，搭配「LV Diamonds」鑽石系列耳環，整體造型優雅又不失華麗，成為她婚禮上的一大亮點。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
楊思敏24年戀情告終 情斷「真相曝光」
娛樂中心／杜子心報導日籍女星楊思敏（日本名：小林麻美）出生於日本千葉縣，過去曾活躍於台灣演藝圈，昔日以電影《新金瓶梅》走紅、被封為「最美潘金蓮」的她，怎料就在事業起飛之際，當時年僅23歲的楊思敏卻發現罹患乳癌，並漸漸淡出演藝圈。而與楊思敏交往長達24年的台籍經紀人男友阿魯米（呂仁智），在今年10月底傳出分手，如今兩人分手的原因也悄悄浮出檯面。民視 ・ 1 天前 ・ 11
證實罹血癌半年！58歲沈玉琳今慶生露臉曬「暴瘦近照」：快要見面了
主持人沈玉琳今年7月突然感到身體不舒服，緊急送往醫院檢查，後確診罹患血癌全面停工，積極治療中。今（24日）適逢他的生日，一早他就曬出與老婆芽芽的甜蜜慶生照同時分享近況：「謝謝你們的生日祝福，治療非常的順利，快要可以見面了。」蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 15
為陳偉霆懷孕停工不後悔！超模何穗產後霸氣登封 「不做超人媽媽」引共鳴
中國超模何穗產後首登時尚封面，登上中國《時尚芭莎》2026新年1月號封面人物，化身女騎士霸氣回歸！訪問中，她也提及與夯劇《許我耀眼》再翻紅的香港男神陳偉霆共組家庭，以及為人母後的心態轉變。鏡報 ・ 8 小時前 ・ 3
承諾落空2／范瑋琪挑戰4.5萬人場館失敗 朱孝天單飛成效不佳
范瑋琪在「狗官事件」後，台灣的人氣一落千丈，近期她將事業重心轉往大陸，並舉辦「我們之間的事」演唱會，不過也不太順利，像是她原定今年9月在遼寧鞍山開唱，卻突然宣布「延期」。主辦單位表示主要原因為演唱會涉及多個舞台道具及舞美裝置的安裝工作，預計無法達到演出要求...CTWANT ・ 10 小時前 ・ 10
阿信演唱會跌落2米高舞台 親自發文「醫院檢查一切平安」
根據現場目擊者描述，阿信在靠近搖滾區觀眾時未察覺已接近舞台邊緣，突然踩空跌落舞台下方。意外發生後，離他最近吳建豪趕緊衝上前去關心，工作人員也迅速上前協助，觀眾驚訝尖叫，氣氛一度凝重。儘管手部見血，阿信展現敬業精神，在短暫休息後隨即回到舞台完成演出，獲得全...CTWANT ・ 1 天前 ・ 57
福原愛懷孕再婚引反感！日媒曝她「身價崩跌」被取代
娛樂中心／楊佩怡報導日本前桌球女神福原愛，2016年與台灣桌球前國手江宏傑步入婚姻，兩人婚後曾在鏡頭前展現恩愛形象。然而，2021年因福原愛爆出婚內出軌已婚的「橫濱男」，導致兩人走上離婚一途。沒想到近日福原愛在專訪中，親口證實已與「橫濱男」登記結婚，並懷上第三胎，再度引起外界熱議。日媒就分析指出，福原愛在專業球評位置上，已被石川佳純取代，身價狂跌。民視 ・ 8 小時前 ・ 19
情盡斷台男／「陸劇女神」來台幫打掃、刷馬桶 不甘當地下女友掰了
已淡出娛樂圈19年的日籍女星楊思敏與經紀人男友呂仁智（阿魯米）長達24年的戀情，在阿魯米本人親口證實下已悄然結束；雖然對外稱異地戀難以維持，實則男方沒有結婚意願導致女方死心。不少外地女星曾與台男交往或當上「台灣媳婦」，夫妻幸福美滿的不在少數，但也有幾對嘗到情傷的苦頭，讓這些女明星敗給了台灣男人。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 3
經紀起風波／獨家！韓籍啦啦隊大舉輾壓 林襄收入斷崖崩跌數百萬
帶起台灣職棒啦啦隊風潮的始祖林襄，近來不僅價碼、聲勢早已被韓援李多慧超越，連今年啦啦隊員前十大人氣排行，她都只位居第6，前5名都是韓籍女孩；本刊接獲爆料，原來林襄近來幾乎呈現被冷凍的狀態，原因竟是跟一手捧紅她的經紀人閨密、同時也是掌管球團「小龍女」的總經紀人莉奈因為帳目問題鬧僵，加上價碼居高不下，導致她有行無市，業外工作反被其他啦啦隊員低價撿走的狀況。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 43
前夫爆交小10歲網紅新歡！砸5百萬創業收攤欠薪 楊千霈14字鬆口了
今年楊千霈證實已與身家上千萬的紡織小開洪家傑在去年辦妥離婚，8年婚姻告終。如今前夫被週刊爆出火速牽起年輕網紅新歡，但個人事業急轉直下。洪家傑去年初砸500萬元成立的「矽爾先進」近期悄悄收攤，甚至一度傳出積欠資遣費，差點鬧上法院。對此記者求證楊千霈，她也回應了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 9
夏宇禾緊貼富三代人夫！過往戀情「排開全是男神」遭求30萬包養
女星夏宇禾今（24日）遭週刊直擊參加酒局後，與一名富三代身分的已婚男子互動親密，不僅靠在對方懷中，還有擁抱、親吻等舉動，感情動向再度引發關注。桃花不斷的她，過去接受訪時曾透露，遇到怪粉絲求30萬包養，讓她嚇傻。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 8