佟大為新劇變渣夫…江疏影「不哭不鬧忙取證」 被讚內娛原配清醒標竿

佟大為罕見撕碎暖男標籤，演起渣夫。(取材自微博)

由江疏影、佟大為主演的電視劇「夜色正濃」日前開播，因江疏影飾演的趙玫在劇中冷靜取證丈夫出軌、潑水反抗職場性騷擾等「反戀愛腦教科書」行為引爆話題，開播三天在網上掀起追劇熱潮。

新快報報導，「夜色正濃」講述一群在都市中謀求生存的人，在錯綜複雜的情感中逐漸迷失又找回自我，在各種考驗下堅守初心，最終成長為人生主角的故事。

從預告中可見，以情感為角度呈現出「夜色正濃」中各個角色間的複雜關係：丈夫與妻子、上司與下屬、同事與閨密等，在職場較量和情感漩渦中，誰能全身而退，誰又將笑到最後？並透過「希望周圍所有人都覺得我活得有尊嚴」、「我比任何人都可以做得更好」等台詞，凸顯角色的情感爆發，渲染出性格迥異的職場群像。

佟大為罕見撕碎暖男標籤，飾演的李東明表面是「完美丈夫」，實則出軌下屬喬海倫（閔清子飾演），他的名台詞名台詞「沒有我你能有今天？」揭露情感操控狂。

江疏影則顛覆柔美形象，主張「我強壯才是真的強」，在撞破丈夫出軌時不哭不鬧，第一時間拍照取證，被觀眾稱為「內娛原配清醒標竿」。她在劇中素顏擠地鐵、背二手包等細節，強化角色真實感。

