你下來！ 男擅坐黃牌重機 車行店員制止反遭毆

桃園一名男子看上店外停放的黃牌重機，自己坐上去。（圖／東森新聞）





桃園一名男子看上店外停放的黃牌重機，自己坐上去，被店員制止後，他惱羞成怒出手攻擊，還推倒店內三台機車，機車行店員說，這名男子是地方上的頭痛人物。

機車行前，頭戴安全帽的男子坐在藍色黃牌重機上，一臉雀躍，這時店員衝出，勸他快點下車，但男子卻氣得朝對方的臉揮了一拳，對方痛苦摀著臉，隨後又被往外大力一推，還撞到另一台機車，甚至女店員衝出後，他還想繼續攻擊，馬上就被男店員撲倒，兩人不斷扭打，直到被人制止後才肯停下。推機車男子：「搶劫。」

就怕他再度傷人，店員用掃把將他隔開，但他情緒激動，甚至失控咆哮，最後直接離去。員警：「蹲下，還有東西嗎，你現在涉嫌傷害罪以及毀損罪現行犯，你有權保持沉默。」

員警獲報到場，男子甚至還在悠哉吃東西，一臉老神在在。事發就在4日下午四點多，桃園平鎮環南路上一間機車行，這名男子見到黃牌重機躍躍欲試，想上去坐坐，但車不是他的，才會遭到店員制止，這一勸讓男子惱羞成怒，不但一次推倒三台機車，還動手傷人。

當事車行店員：「騎我們的車，疑似想要騎走，後面我們店員要制止他，誰知道他好像惱羞成怒，說那是他自己的車，然後開始打人，店員跟妹妹都有嚇到，因為他們都是新來支援的，我們完全沒看過這個人，警方也跟我們講說，這個人是滿頭痛的人物。」

而這一鬧不只造成男店員受傷，連帶被推倒的兩台黃牌、一台白牌，車損恐怕難以估計。男子亂試車，還把人打到叫救護車，這下得輪到自己坐上警車，好好面對應有刑責。

