你不是霍諾德！他挑戰極限跳橋拍流量片，直接變死亡直播。圖／翻自《太陽報》

哥倫比亞一名男子蒙托亞（Angel Montoya），近日為了拍流量片，挑戰極限跳橋，但沒想到直接變成死亡直播，引發網友關注。

據英國《太陽報》報導，蒙托亞想要挑戰極限，並試圖拍成影片衝網路流量，於是他到考卡河（Cauca River）進行挑戰。蒙托亞之後到河上的橋，準備跳橋，並和協助攝影的朋友有說有笑，大家都還沒意識到危險。接著蒙托亞和大家說「再見」，並從5公尺高的橋一躍而下，掉入河中。

這時影片仍可看到，蒙托亞試圖從河裡游回岸邊，但水流相當湍急。負責攝影的朋友似乎發現有狀況，他大聲地對蒙托亞喊：「再這樣下去，你會被水流捲走的！」結果真的幾分鐘後，蒙托亞整個人就被洪水淹沒，消失不見。事後證實，蒙托亞已不幸溺斃。

當地警方表示，後來有一名在河堤邊工作的民眾，發現了蒙托亞，但他被發現時已全身僵硬，之後警消獲報抵達現場，確認蒙托亞已經死亡。安全官特諾里歐（Francisco Tenorio）就警告：「不要拿生命開玩笑！」諾里歐說，現在當地正值雨季，約有25個市鎮受到洪水和暴雨的影響，溪水暴漲，像蒙托亞這樣的行為，根本是在賭命。

一名居民烏茲（Macre Uzzy）也承認，他也曾經幹過跟蒙托亞一樣的蠢事，但他強調「做任何瘋狂的事情之前，一定要先研究一下周圍環境」。烏茲說，他跳河時有熟悉考卡河的朋友做嚮導，所以他最後順利上岸。烏茲語重心長地說，無論是跳傘、摩托車越野賽、衝浪還是任何極限運動，都要和專業人士一起，並且在進行前都要仔細研究場地，考慮所有可能性，準備好裝備，而且就算做了這些，風險也始終存在。

這一幕成了蒙托亞最後的背影。圖／翻自《太陽報》



