你不知道的端午節 國寶龍舟畫證明宋朝就有花式跳水 文人寫離騷好療癒

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宋朝的龍舟競賽就有花式跳水？寫屈原「離騷」是古代文人的精神療癒儀式？下周就是端午節。故宮此刻正展出的書畫特展「獨騷：楚辭文化意象與龍舟」與「國寶聚焦」，展出端午節相關文物，帶領觀眾從歷史與藝術角度，看見不一樣的端午節。

相傳戰國時代的楚國詩人屈原遭奸臣構陷流放，在楚國遭攻破時於農曆5月5日投汨羅江；後人為了紀念他，衍生出賽龍舟與包粽子等習俗，賦予端午節深厚的人文意義。

戰爭不斷的亂世，2000年前的屈原早已體驗，其代表作「離騷」成為後代文人精神療癒的力量，用最講究的「花箋紙」抄寫「離騷」，成為古代文人亂世中的療癒儀式。屈原也是蘇東坡的精神導師，蘇東坡赴貶惠州途中所作的「書中山松醪賦」，延續屈原將個人不遇昇華為豁達的力量，賦末自許「續離騷」。

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「獨騷」展出清朝蕭雲從所繪的「離騷圖」。楚辭瀰漫祭祀與招魂的神祕氛圍，蕭雲從「離騷」中的神靈、奇幻山水與巫風祭祀的場景具象化，瑰奇的風格加上精細的版刻，被視為清初木刻版畫的藝術巔峰。

龍舟也是端午節的主角。「獨騷」展出元代畫家王振鵬「寶津競渡圖」，搭配「國寶聚焦」展室中王振鵬被指定為國寶的「龍舟圖」，展現這位「龍舟畫家」用畫筆說故事的精采功力。

王振鵬堪稱史上最會畫龍舟比賽的的畫家，代表作「錦標圖」四年前拍出台幣3.3億的天價，是史上最高價的龍舟畫。故宮藏有至少四幅王振鵬的龍舟畫。他以「東京夢華錄」為依據，畫出北宋汴京繁華如夢的龍舟競渡。畫中的龍舟船身中央以長桿撐起鞦韆架，表演者在上甩盪、放手翻轉入水，不同的表演者有不同的表演變化。此一水上雜技表演，證明宋朝已經有被列入現代奧運體育項目的花式跳水。

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