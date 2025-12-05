你不知道的頭家／跑一趟燒掉一輛紅牌重機 他領隊參加全球最貴路跑創20年來台灣隊最好成績

佳元建設機構董事長蔡錫全今年擔任台大EMBA第20屆戈20的領隊。（佳元建設提供）

佳元建設機構董事長蔡錫全喜歡騎單車的追風速度感。他有一輛法拉利跟頂級自行車Bianchi聯名製造的限量自行車。「很漂亮！出去都是人家注目焦點。」這幾年，他迷上馬拉松，今年還擔任台大EMBA「第20屆玄奘之路戈壁挑戰賽」領隊，帶隊到新疆比賽，拿到台灣歷年來參賽的最好成績。

被譽為「商學院的奧運」的玄奘之路戈壁挑戰賽（簡稱戈賽）源於2006年，參賽者必須是兩岸EMBA名校學生或校友，組隊以分段分日賽，4天在戈壁荒漠跑完全程121公里。

最貴馬拉松 跑一場30萬元

以今年第20屆（簡稱戈20）AB隊的報名費每人2,810美元（約台幣8萬7千元 ）計算，再加上機票、食宿、裝備、賽前教練費、後勤支援等，跑一趟下來要花費超過30萬元台幣，等於燒掉一輛紅牌重機。

佳元建設機構董事長蔡錫全今年擔任台大EMBA第20屆戈20的領隊。「今年台大EMBA參加戈20的6位團員中，有是企業董事長、也有聯發科的副總、台積電的處長及公司的高階主管。」

台大EMBA今年從 去年的37名躍升到21名，是所有參賽隊伍中進步幅度最大的隊伍，也跑出台灣各隊參賽以來最好的名次。（佳元建設提供）

領導不是指揮 而是「服人」

「對這些領導者來說，最昂貴的從來不是費用，而是願意挪出時間、放下身段，與隊友一起從0開始訓練。」

他很自豪的說：「我們今年是我看過最好的，包括成績、感情、士氣凝聚。我覺得很感恩，所有累積的所學，都用在這一刻。」

身為領隊，蔡錫全將他多年企業經營的心得帶進隊伍。「我是服務型領導，其實是『服人』，讓別人心服。不是強勢命令。」

他說，戈壁不是戰場，但卻比戰場更能看清人性。隊友不會因為你的職稱、資產或地位而跟著你跑，他們只會因為感受到被支持、被理解、被尊重而跟上。

佳元靠都更危老案在市場上建立品牌知名度，蔡錫全去年親自擔任代言。（佳元建設提供）

如鬼谷子下棋 從37躍升到21

蔡錫全去年參加「戈19」，今年擔任領隊，他只給自己二個目標，就是「平安去、平安回與超越戈19的成績。」

他把全隊當一盤棋在看。「就像鬼谷子下棋，你要知道什麼棋子該放在哪裡。」從隊員分組、教練配置，到體能不足者的補強課表，他都逐一盤整。更重要的是，把去年所有跑壞的細節全部檢討一次。

「我們去年的戰術失敗、瑕疵在哪裡？今年全部補上。因為沒有人想退步，每個人都想進步。」4天比賽，從烈日跑到夜晚，他不斷提醒所有人：「相信團隊，相信訓練。戈壁不是靠一個人，是靠整個隊伍。」

「你隨便問我們62個隊員，所有人第一句話，一定是『相信團隊，相信訓練。』你可以告訴我說，這是信仰，也可以說是走火入魔。」台大EMBA隊今年從37名躍升到21名，是所有參賽隊伍中進步幅度最大的隊伍，也跑出台灣參賽以來最好的名次。

比賽結果讓兩岸EMBA都刮目相看，「大陸名校隊友看到成績，都忍不住問：台灣隊怎麼進步這麼多？」

蔡錫全說：「因為每一個人都在進步。沒有人偷懶，沒有人放棄。我們靠的不是天分，是那6個月的汗水。」「這些領導者願意花30萬元參賽，不只是買一趟旅程，而是在買一個重新面對自己的機會。」

戈20結束後，蔡錫全準備要用3年完成6大馬拉松，「人生要追逐一些東西嘛！因為人到60歲會衰弱。我想要保持活力跟年輕的體態，經營事業也一樣。」

